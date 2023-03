Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Es vierde in sterk bezette halve marathon van New York

14.15 uur: Atlete Diane van Es is vierde geworden in een topveld bij de halve marathon van New York. De 23-jarige Rotterdamse liep een persoonlijk record van 1.10.43.

Voor een podiumplek in de hoog aangeschreven internationale wedstrijd kwam Van Es nog wel wat tekort. De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal, die zich onlangs kroonde tot Europees kampioene veldlopen, eindigde voor haar als derde in 1.09.53.

De Keniaanse Hellen Obiri, onder meer tweevoudig wereldkampioene op de 5000 meter, won de race in 1.07.21. De Ethiopische Senbere Teferi werd tweede in 1.07.55.

Van Es veroverde in februari in Schoorl de nationale titel op de 10 kilometer op de weg in een Nederlands record van 30.29 minuten. Met die tijd heeft ze zich gekwalificeerd voor de 10.000 meter op de WK atletiek komende zomer in Boedapest.

Duitse ex-schoonspringer Hempel klaagt bond aan voor misbruik

13.39 uur: Voormalig schoonspringer Jan Hempel klaagt de Duitse zwembond (DSV) aan voor jarenlang misbruik door zijn coach. De advocaat van de Duitse atleet heeft dat gezegd in een interview met de Duitse zender ARD. Hempel wil zeker een miljoen euro van de DSV.

De winnaar van olympisch zilver en brons bij de Spelen in respectievelijk 1996 en 2000 bracht het misbruik vorig jaar naar buiten. In veertien jaar tijd zou hij in de jaren tachtig en negentig meer dan 1200 keer zijn misbruikt door zijn inmiddels overleden coach Werner Langer. „Dit is het meest heftige geval van misbruik in de Duitse sport. De Duitse bond heeft volledig gefaald in het controleren van zijn coaches. Dit is in de doofpot gestopt. Daarom wordt de bond nu aansprakelijk gesteld”, aldus de advocaat.

Nadat de nu 51-jarige Hempel het misbruik had gemeld, heeft de DSV wel bondscoach Lutz Buschkow geschorst omdat hij op de hoogte zou zijn geweest van het misbruik. Ook was hij in gesprek met de bond over een schadevergoeding, maar volgens zijn raadsman is er daarna niets meer gebeurd. Hempel heeft daarom besloten naar de rechter te stappen.

De bond zegt in een reactie geen geld te hebben voor een schadevergoeding, maar meldt dat er wel een rapport komt over de misbruikzaken.

Shiffrin sluit historisch seizoen af in stijl

13.13 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft een voor haar historisch seizoen afgesloten met winst op de reuzenslalom bij de wereldbeker in Andorra. Het was de 88e wereldbekerzege voor Shiffrin, die al zeker was van winst in de algemene wereldbeker en ook die van de reuzenslalom.

Shiffrin (28) schreef deze winter geschiedenis door absoluut recordhouder te worden wat betreft het aantal overwinningen in de wereldbeker. Ze passeerde de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die in zijn loopbaan tot 86 wereldbekeroverwinningen was gekomen.

Op de piste van Soldeu liet ze in haar laatste wedstrijd van het seizoen de Noorse Thea Louise Stjernesund en de Canadese Valerie Grenier achter zich. Shiffrin veroverde eerder deze winter ook drie medailles op de WK waaronder goud op de reuzenslalom.

Basketballer Embiid helpt de Sixers aan achtste zege op rij

11.24 uur: Mede dankzij het sterke optreden van basketballer Joel Embiid blijft Philadelphia 76ers winnen in de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg boekte tegen Indiana Pacers de achtste overwinning op rij, 141-121. Embiid was goed voor 31 punten en is nu de eerste speler van de Sixers die in negen opeenvolgende wedstrijden minstens 30 punten heeft gemaakt. Ook Tyrese Maxey voegde er 31 punten aan toe. Aaron Nesmith was met 25 punten het beste op dreef voor de Pacers.

De basketballers van Sacramento Kings zijn ook aan een goede reeks bezig. De Kings wonnen met 132-118 en boekten de elfde overwinning in dertien wedstrijden. Domantas Sabonis had een belangrijk aandeel in de zege van de Kings met 30 punten, 10 assists en 9 rebounds. Terence Davis voegde er 21 punten aan toe. Bij de Wizards was Kyle Kuzma topscorer met 33 punten.

Utah Jazz sleepte er een overwinning uit tegen Boston Celtics. Met een block in de zoemer voorkwam Walker Kessler dat Grant Williams nog voor de Celtics zou scoren. De Jazz wonnen met 118-117. Lauri Markkannen was topscorer bij de Jazz met 28 punten en 10 rebounds. Door de nederlaag van Miami Heat tegen Chicago Bulls (113-99) zijn de Celtics ondanks de nederlaag zeker van deelname aan de play-offs.

Gesink maakt rentree in Ronde van Catalonië

10.27 uur: Wielrenner Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. De 36-jarige coureur van Jumbo-Visma liep in januari bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar is nu klaar voor zijn terugkeer.

Gesink baalde van de tegenslag in Australië, maar zat weer snel op de fiets. „Na twee weken was ik in staat om pijnvrij te trainen”, zegt hij op de website van Jumbo-Visma. „We zijn inmiddels acht weken verder en ik durf wel te stellen dat ik klaar ben om mijn rentree te maken. Ik heb er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken. Ook op mijn leeftijd kijk ik er nog steeds naar uit om een rugnummer op te spelden en de wielrenner Robert Gesink stukje bij beetje weer verder te ontwikkelen.”

Gesink zegt zich goed genoeg te voelen om een rol van betekenis te spelen in Catalonië. „Anders had ik verstek laten gaan. Hopelijk kan ik voor mezelf weer een volgende stap zetten. Ondervinden dat je een stap in de juiste richting zet, dat geeft telkens weer een hoop voldoening”, aldus Gesink.

Hij krijgt in Spanje onder meer gezelschap van de Sloveen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Koen Bouwman. Wilco Kelderman zou aanvankelijk ook meedoen, maar volgens de ploeg komt die wedstrijd nog te vroeg na zijn val in de Tirreno. Kelderman richt zich op de Giro.

Koolhof verliest dubbelfinale in Indian Wells

09.14 uur: Tennisser Wesley Koolhof is er niet in geslaagd om samen met zijn Britse partner Neal Skupski het dubbelspeltoernooi van Indian Wells op zijn naam te schrijven. De nummer 1 van de wereld in het dubbel en Skupski verloren in de finale met 6-3 2-6 10-8 van de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië.

De 43-jarige Bopanna won als oudste speler ooit de dubbeltitel op het masterstoernooi van Indian Wells. „Dit is echt speciaal. Ik kom hier al vele jaren en heb al die jongens dit toernooi zien winnen. Ik ben heel erg blij dat ik nu zelf met Matt de winst heb kunnen pakken”, zei Bopanna na afloop. Het was voor Bopanna en Ebden het eerste succes van dit jaar en de tweede titel als duo.

De 33-jarige Koolhof stond voor het eerst in de finale van het masterstoernooi van Indian Wells. Hij wist dit jaar met Skupski nog geen toernooi te winnen. Vorig jaar waren de twee zeven keer succesvol.