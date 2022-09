Max Verstappen over haatberichten: ’Te gek voor woorden’

Op sociale media ging veelvuldig de complottheorie rond dat AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda bewust was stilgevallen om zo een (virtual) safety car-situatie te bewerkstelligen. AlphaTauri nam eerder deze week al afstand van al die berichten.

„Dat mensen aan zoiets denken is al te gek voor woorden”, zegt Verstappen. „Waarom zou je denken dat dit mogelijk is in deze sport? Eigenlijk moet je het ook niet te veel aandacht geven, want dat verdienen die mensen niet. Het zou niet mogen gebeuren. Hopelijk is het binnen nu en een paar jaar niet meer mogelijk om dit soort berichten rond te sturen.”

Hannah Schmitz

Strateeg Schmitz is dit weekeinde niet in Monza, maar dat heeft niets met de berichten te maken. Zij wisselt haar taken op het circuit af met Will Courtenay. Verstappen: „Social media is op zich iets positiefs, maar er zitten ook negatieve kanten aan. Dit zal een probleem blijven, zolang alles openblijft en iedereen kan zeggen wat hij of zij wil. Ik vind dat die social media-bedrijven er zelf ook meer aan kunnen doen. Als mensen geblokkeerd worden, zijn ze vaak slim genoeg om een ander account aan te maken en dat te omzeilen.”