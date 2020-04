Routinier Jumbo-Visma stelt besluit over afscheid voorlopig uit

De Duitser van Jumbo-Visma, 34 jaar inmiddels, had voor de coronacrisis nog gesuggereerd er mogelijk na dit jaar mee op te houden. Martin is onder meer viervoudig wereldkampioen tijdrijden.

„Op dit moment verkeert de wielersport in een onduidelijke situatie. De teams weten niet hoe ze er financieel uitkomen. Het is nu niet de tijd voor overhaaste beslissingen”, zei Martin in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Martin heeft zijn besluit daarom uitgesteld. „Maar er komt een dag dat ook de ploeg duidelijkheid wil.” Voorlopig zijn alle wedstrijden uit de UCI WorldTour tot 1 augustus geschrapt vanwege het coronavirus. Na die datum zouden onder meer nog de drie grote ronden alsmede een aantal klassiekers worden verreden.