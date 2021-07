Olympisch echec in bizarre race voor Oranje wielrensters

Annemiek van Vleuten met het zilver, Anna Kiesenhofer met het goud en Elisa Longo Borghini met het brons. Ⓒ HH/ANP

Er kunnen allerlei theorieën op worden losgelaten, maar dat de Nederlandse vrouwenploeg geen goud veroverde in de wegrace is een olympisch echec. Oranje verdeelt en heerst al jaren in het peloton, maar daar was niets van terug te zien in Japan. In de wegrace, die bol stond van onderschatting en verwarring, kwam Annemiek van Vleuten juichend over de streep. Goud dacht ze te hebben, om even later uit haar droom te ontwaken dat niet zij maar de Oostenrijkse amateur Anna Kiesenhofer iedereen het nakijken gaf.