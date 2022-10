Koppositie geeft AZ vleugels in Utrecht

Daardoor stapte AZ weer over Ajax heen. De Amsterdammers vonden zichzelf na de zege aan de Volendammer Dijk weer even terug op kop, maar hebben na negen speelrondes een punt achterstand op de Noord-Hollandse streekgenoot.

AZ is bezig aan een uitstekende reeks. Van de achttien officiële wedstrijden verloor het er slechts één: het kwalificatieduel voor de Conference League met Dundee United (1-0). In eigen land is de ploeg van Jansen nog altijd ongeslagen.

Hamstring-gevallen

De ene hamstringblessure is de andere niet. Waar aan de zijde van de thuisclub Jens Toornstra ontbrak na afgelopen week te zijn uitgevallen tegen Excelsior, daar stond Dani de Wit wel gewoon binnen de lijnen. De schaduwspits had vorige week zaterdag in zijn rechterbeen lichte schade aan zijn hamstrings opgelopen, speelde donderdagavond desondanks in heg gewonnen Conference Leagueduel met Apollon Limassol en bleek zondagmiddag okselfris.

Een opstootje wordt gesust. Ⓒ Pro Shots

AZ opende veel sterker dan FC Utrecht en had een fiks veldoverwicht. Een opmerkelijke situatie speelde zich af in de vijfde minuut, nadat een schot van AZ-spits Jens Odgaard, spelend in plaats van Jesper Karlsson, was geblokt. Myron van Brederode nam de bal knap aan, soleerde in de Utrechtse ‘zestien’ langs twee man en vergat te vallen bij een tackle van Mark van der Maarel.

VAR Kooij

Het tweede opmerkelijke moment speelde zich af na een kwartier, in het tegenover liggende strafschopgebied. Bas Dost stond al klaar om een door Serdar Gözübüyük strafschop te gaan nemen, nadat AZ-linksback Milos Kerkez na een actie van Sean Klaiber op zijn arm had gekregen. ‘VAR’ Joey Kooij riep de scheidsrechter echter naar de zijlijn en toen wisten de fans van de thuisclub wel hoe laat het was: geen pingel.

De hoekschop die het moment wél opleverde, stichtte het nodige gevaar. Vooral het tweede schot dat er uit voortkwam, een venijnige poging van Daishawn Redan, dwong Hobie Verhulst tot een knappe parade. AZ-captain Jordy Clasie was even later ook dichtbij een treffer, nadat hij een afgeslagen hoekschop in één keer op zijn slof nam. Vasilas Barkas had goed het oog in het bananenschot.

Beauty Brederode

Na een half uur spelen viel uiteindelijk wel de eerste treffer. Alsof adel verplichtte, was de goal van Alkmaarse makelij. En wat voor een treffer. Van Brederode onderschepte op links een afgeslagen kopbal van Klaiber, trok naar binnen, legde de bal nog even extra goed voor zijn frechterbeen en krulde bal laag in de lange hoek binnen: 0-1.

De voorsprong van AZ was verdiend en werd tien minuten later bijna verdubbeld uit de vierde AZ-corner. Tijjani Reijnders legde de bal panklaar op het hoofd van Pantelis Hatzidiakos, maar de Griek kopte centimeters voorlangs. Vlak voor rust leidde een communicatiefout tussen Hatzidiakos en Sam Beukema zelfs bijna tot de gelijkmaker, maar Redan profiteerde met buitenkant niet van het buitenkansje.

Overzicht

De teams waren nauwelijks uit de kleedkamer teruggekeerd, of AZ kreeg een dot van een kans. Odgaard, oog-in-oog met Barkas, zag de mee geslopen Kerkez volledig over het hoofd. Ook een rush van Reijnders leverde geen treffer op. Ook de thuisclub liet zich niet onbetuigd, maar een heerlijke voorzet van Klaiber werd net niet binnengegleden door Redan.

Jansen haalde na ruim een uur doelpuntenmaker Van Brederode, spits Odgaard en verdediger Dekker naar de kant en bracht Karlsson, Zinho Vanheusden en Riechedly Bazoer. Een paar minuten eerder had collega Henk Fraser Arthur Zagre en Moussa Sylla het veld ingestuurd voor Naoki Maeda en Luuk Brouwers. Zagre peerde direct een grote kans veel te wild naast.

Yuki verdubbelt

Uitgerekend de speler die zich nogal apathisch door de Galgenwaard bewoog, verdubbelde de voorsprong voor AZ. Yukinari Sugawara zette vanaf de rechterflank aan voor een dribbel, kapte wat tegenstanders met rechts uit en schoot met links feilloos binnen: 0-2.

Waar een alles-of-niets-offensief van de thuisclub werd verwacht, bleef AZ jagen op een derde treffer, alsof de club uit Alkmaar niet drie dagen terug in Europees verband in actie was gekomen. Beukema kopte een afgemeten voorzet van Karlsson via de grond op doel, maar Barkas wist er nog net zijn vingers tegenaan te krijgen. Toen FC Utrecht zelfs niet profiteerde van een klunzige terugspeelbal van Kerkez, was de derde competitiezege op rij een feit voor AZ. De tegentreffer van Moussa Sylla deed er niet meer toe.