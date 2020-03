Sprintkampioen Lewis komt met alternatief: ’Spelen naar zomer van 2022’

Daarvoor pleit negenvoudig olympisch kampioen Carl Lewis. „Laten we het seizoen afgelasten en ons richten op de WK atletiek in 2021”, zei de Amerikaanse atleet, die olympisch goud won op de 100 meter van 1984 en 1988 en vanaf 1984 op vier opeenvolgende Spelen goud pakte bij het verspringen.

Terwijl velen zeggen dat de Spelen van Tokio met een jaar moeten worden uitgesteld, pleit Lewis voor de zomer van 2022. „Dat geeft ons (de atletiek) een kampioenschap ieder jaar in de komende vier jaar. we hebben dan een WK atletiek in 2021 en 2023 en ertussenin de Spelen van Tokio en in 2024 de Spelen van Parijs.”

Volgens de atleet komt er ook geen overlap met het WK voetbal, want dat vindt in Qatar in de winter plaats.