Oegandees loopwonder Cheptegei in Nederlandse handen

AMSTERDAM - Gebeurde er nog iets bijzonders in dit min of meer verloren atletiekjaar? Jawel, het Oegandese loopwonder Joshua Cheptegei verpletterde in de afgelopen weken de wereldrecords op de 5000 en 10.000 meter. Zijn Nederlandse coach Addy Ruiter (57) was niet verbaasd. „Joshua wil de grootste hardloper ooit worden”, zegt hij droogjes. „Dat is geen kleine ambitie, maar hij heeft er het talent en de drive voor.”