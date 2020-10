Duitse voetbalbond: nul in plaats van 9200 fans bij duel met Zwitserland

De Duitse voetbalbond hoopte in eerste instantie 9200 fans te kunnen ontvangen. De DFB had daar duizenden vrijkaartjes voor gereserveerd.

Aanvankelijk zouden vorige week bij de oefeninterland tegen Turkije al ruim 9000 voetbalfans gratis naar binnen mogen in het stadion van Keulen. De Duitse bond had de vrijkaartjes al verspreid, maar een dag voor het duel besloten de lokale autoriteiten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen slechts toestemming te geven voor 300 bezoekers. De ’gelukkigen’ zagen een spectaculair duel, dat in 3-3 eindigde.

Vrijkaartjes opgeschoven

Omdat het percentage besmettingen in de regio blijft oplopen, besloot de DFB maandag om het stadion helemaal leeg te houden en ook geen 300 fans toe te laten. De Duitsers schuiven hun streven om vrijkaartjes uit te delen daarom weer een maand vooruit. In november speelt de ’Mannschaft’ twee keer in Leipzig, tegen Tsjechië en Oekraïne.