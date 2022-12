Messi emotioneel na bereiken finale, Kroatië baalt van ’goedkope’ penalty

„Ik voel veel dingen nu, het is heel emotioneel om deze taferelen allemaal te zien. De mensen en mijn familie zien tijdens het WK iets ongelooflijks”, vertelde de 35-jarige Messi na afloop in het flashinterview. „We gaan naar de finale, en dat was wat we wilden. Ik weet niet of het mijn beste WK is of niet. Ik geniet vooral hiervan. We waren ervan overtuigd dat deze groep het zou gaan redden. We weten hoe goed we zijn en we vroegen de mensen om in ons te geloven.”

„We hebben in het verleden moeilijke situaties meegemaakt. En héél goede. Vandaag maken we iets spectaculairs mee”, ging Messi verder. „Ik geniet van al deze mensen op de tribunes en alle Argentijnen thuis. Ik kan me voorstellen dat het allemaal te gek moet zijn. Argentinië staat opnieuw in de WK-finale. Geniet ervan!”

Messi werd verkozen tot beste speler van de wedstrijd, al was Álvarez met twee doelpunten ook belangrijk. De spits van Manchester City verdiende ook nog een strafschop. „Maar Messi is Messi”, zei bondscoach Lionel Scaloni. „Hij is zo belangrijk voor ons. Zelfs als we geen wereldkampioen worden, wat ik niet denk, dan blijft hij voor mij de beste speler aller tijden. Met hem op het veld zijn we zoveel beter. Het is bijna niet uit te leggen.”

’Makkelijk gegeven’

Bondscoach Zlatko Dalić baalde van de manier waarop Kroatië op achterstand kwam tegen Argentinië. „Ik vond het een heel goedkope strafschop”, doelde Dalic op een botsing tussen de Argentijnse aanvaller Julián Álvarez en doelman Dominik Livaković van Kroatië. „Die werd makkelijk gegeven.”

„Tot die penalty was er niet zo veel aan de hand”, vervolgde Dalić. „Wij waren veel in balbezit, zonder dat we kansen kregen. Eenmaal op voorsprong heeft Argentinië het goed gedaan. Met Messi in een hoofdrol. Hij liet weer eens zien dat hij nog steeds de beste voetballer van de wereld is.”

Dalić leidde Kroatië vier jaar geleden naar de finale van het WK in Rusland, waarin Frankrijk te sterk was (4-2). „Helaas is dat me nu niet gelukt”, zei hij. „We spelen zaterdag om de derde plaats. Dat zou overigens ook geen slecht resultaat zijn.”

Dalić weet dat veel bepalende spelers van Kroatië er over vier jaar niet meer bij zijn als het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt gehouden. „Maar ik zie geen reden om te stoppen”, zei de bondscoach. „Mijn contract loopt pas na het EK van 2024 af. Ik wil Kroatië naar dat toernooi in Duitsland leiden.”

(Bron: Het Nieuwsblad en ANP)