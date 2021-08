Noa Lang en Ruud Vormer belangrijk voor winnend Club Brugge

Premium Voetbal

Klasse druipt er meteen weer af bij Liverpool-rots Virgil van Dijk

De terugkeer in de Premier League werd voor Tim Krul nog niet wat hij ervan had verwacht. De keeper van Norwich City verloor in eigen huis van Liverpool (0-3), waar Virgil van Dijk aantoonde hard op de weg terug te zijn. „Het was mooi om te zien dat hij weer bijna de oude is, want dat is goed voor h...