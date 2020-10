LA Lakers willen overleden Kobe Bryant eren in NBA-finale

De overleden clubicoon had als bijnaam Black Mamba. De spelers, onder wie LeBron James, hebben het tenue zelf ontworpen.

De afgelopen periode speelden de Lakers vaker in de speciale Mamba-shirts. In de play-offs in totaal vier keer. Alle vier die duels werden winnend afgesloten.

De ploeg uit Los Angeles gaat in best-of-seven-series van de NBA Finals met 3-1 aan de leiding tegen de Miami Heat. Ze zijn daarmee één zege verwijderd van de titel.

Bryant overleed in januari bij een helikoptercrash. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de LA Lakers. De in Philadelphia geboren basketballer speelde zijn hele loopbaan voor de franchise en veroverde aan de Amerikaanse Westkust in totaal vijf NBA-titels.