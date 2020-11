Georginio Wijnaldum: ’De onder Koeman ingeslagen weg kunnen we onder De Boer voortzetten’

Georginio Wijnaldum in actie namens Oranje. Ⓒ Getty Images

ZEIST - De prijzenhonger van Georginio Wijnaldum (29) is na het winnen van de Champions League (2019) en bemachtigen van de Engelse landstitel (2020) met Liverpool nog lang niet gestild. „De gretigheid blijft”, zegt de Oranje-speler. „Winnen is als een verslaving. Het gevoel is zó goed dat je wilt blijven winnen.”