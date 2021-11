’Goed nieuws voor Ansu Fati en FC Barcelona’

Sport

Schrik bij Oranje: Eva de Goede strompelt van het veld

Eva de Goede, de captain van Oranje, heeft in de Pro League-wedstrijd tegen België een knieblessure opgelopen. Ze ging in het begin van het tweede kwart met ondersteuning van de medische staf strompelend van het veld in het Wagener Stadion in Amstelveen.