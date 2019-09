Van Dijk wil Duitsland pijn gaan doen

„We weten wat er beter moet dan in de afgelopen wedstrijden”, zei de captain donderdagmiddag op de persconferentie in Hamburg. „We moeten goed praten met elkaar, goed communiceren. Het is niet de bedoeling dat Matthijs de Ligt of ik teveel naar voren doordekt waardoor er grote ruimtes achter ons ontstaan. De Duitsers hebben veel snelheid voorin en hebben het ons de afgelopen wedstrijden lastig gemaakt. Hopelijk kunnen we ze morgen afstoppen.”

Van Dijk maakt zich niet druk om de moeizame start die De Ligt, zijn kompaan in het centrum van de verdediging, bij Juventus heeft gehad. „Natuurlijk heb ik hem even gesproken toen we samenkwamen, maar we hoeven niet veel tegen elkaar te zeggen. We weten wat ons te wachten staat, de focus ligt op het duel met Duitsland. We weten allemaal dat Matthijs en ook Frenkie de Jong geweldige spelers zijn, en dat zullen ze ook morgenavond weer laten zien.”

De aanvoerder zegt niet teveel naar de stand in de kwalificatiegroep te kijken. „We hebben pas twee duels gespeeld en we concentreren ons nu op Duitsland. Na die wedstrijd kijken we wel weer verder. Ik denk dat je onze ploeg wel kunt vergelijken met die van hen. We hebben beiden moeilijke tijden gehad, maar wij zijn vol vertrouwen. We hebben goede spelers en iedereen wil alles geven, dat vind ik persoonlijk erg belangrijk. De afgelopen duels kwamen we steeds achter en moesten we dat weer rechtzetten. Nu willen we ze op een bepaalde manier pijn gaan doen. Het wordt tijd voor een eindtoernooi”, sprak Van Dijk ware woorden.