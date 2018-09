VIDEO - Kramer wijst fans in Holland House terecht 

De olympsiche held kon op het podium amper boven het stug doorpratende en zeer luidruchtige buitenlandse publiek uitkomen. Nadat hij in een vraaggesprek met oud-schaatscollega Mark Tuitert aanvankelijk poogde de herrie te negeren, greep een zichtbaar geïrriteerde Kramer zelf in. Hij richtte het woord tot de aanwezigen: “Jongens, alsjeblieft. Ik kan ook gewoon weggaan hoor. Ik ben hier ook voor jullie,” zo zette hij de aanwezigen op hun nummer.

Omdat de door organisator Heineken ingehuurde presentator Mark Tuitert verzuimde de boodschap in het Engels te vertalen, nam het geroezemoes na de ingreep van Kramer niet af. De schaatsheld was hierdoor zichtbaar geërgerd, waarop Tuitert besloot het podiuminterview met de veelvoudig olympisch kampioen nogmaals te onderbreken.

De gewezen schaatser verzocht het publiek in het Engels om zich te gedragen. "Straks mogen jullie keihard juichen, maar dit is onze grootste schaatskampioen ooit. Een beetje respect alsjeblieft!" Het oranjegedeelte van de zaal, gisteravond op het oog in de minderheid, zette een ovationeel applaus in.

Kramer werd in het Holland Heineken House gehuldigd voor zijn gouden plak op de vijf kilometer. De Fries pakte in Pyeongchang voor de derde Olympische Spelen goud op die afstand. Eerder op de woensdag pakte hij met de achtervolgingsploeg brons.

Eerder deze week beklaagden verscheidene Oranjefans zich al over de hufterige houding van de vele buitenlandse bezoekers in het Holland House tijdens de huldigingen. Ze beklaagden zich er bovendien over dat veel Nederlanders in de eerste week voor een gesloten deur stonden terwijl de zaal wel volstroomde met vooral Canadezen en Amerikanen die vooraf een kaartje hadden gekocht.

Heineken meldt zei in een reactie het rumoer ook te betreuren. Met een overvloed aan buitenlandse supporters viel het wel mee, zo liet de brouwerij weten. Het bestuur van de NOC*NSF, dat tijdens de huldiging van Kramer ook in het Holland House was, deed alsof zijn neus bloedde over het incident met Kramer. "Ik heb er niets van meegekregen", aldus chef de mission Jeroen Bijl.

