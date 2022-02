Russische zakenman Abramovich trekt zich terug als eigenaar Chelsea

De 55-jarige Abramovich was sinds 2003 eigenaar van de Engelse voetbalclub, die onder zijn leiding onder meer twee keer de Champions League won. De Rus laat in een korte verklaring op de website van Chelsea weten dat hij de club overdraagt aan de foundation van de ’Blues’.

Abramovich, die wordt gezien als vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, investeerde honderden miljoenen euro’s in Chelsea.

„Tijdens mijn bijna 20-jarige periode als eigenaar van Chelsea heb ik mezelf altijd als bewaker van de club gezien, wiens taak het is om te zorgen dat we zo succesvol zijn als we nu zijn”, aldus de miljardair. „We bouwen aan de toekomst, terwijl we ook een positieve rol spelen in onze gemeenschappen. Ik heb altijd beslissingen genomen in het belang van de club. Daarom geef ik vandaag de beheerders van Chelsea’s foundation het rentmeesterschap en de zorg voor Chelsea.”