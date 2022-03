Jan Vertonghen na zege op ’zijn’ Ajax: ’We waren niet de beste ploeg’

Tegen Ajax was Jan Vertonghen zeer sterk. „We waren niet de beste ploeg, maar we waren efficiënter. We hebben onze box geweldig verdedigd. Tijdens stilstaande fases zijn we sterk. We hebben daarvan geprofiteerd.” Darwin Núñez knikte de 0-1 voorbij een blunderende Onana.

„Ajax heeft geweldige spelers”, vervolgde Vertonghen, „maar als ploeg hebben we het goed gedaan. Daarvoor zijn we beloond met een plek in de kwartfinale. Er zijn alleen maar grote clubs. Wie ik wil vermijden? In de groepsfase bleek dat Bayern ons niet echt ligt (twee nederlagen, red.)..”

Bron: Het Nieuwsblad