Sport Kort: Klopp heeft groot probleem in Liverpool-defensie

Voetbal: Klopp heeft groot probleem in Liverpool-defensie

13.12 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp is komend weekend in de Premier League waarschijnlijk genoodzaakt een jeugdspeler op te stellen in de verdediging. Liverpool kampt met personele problemen in de defensie na blessures voor Virgil van Dijk, Joël Matip en nu ook Fabinho.

„We hebben heel jonge en onervaren alternatieven en op dit moment lijkt het erop dat we er een moeten kiezen”, zei Klopp, die het zaterdag met zijn ploeg opneemt tegen West Ham United.

De pas 19 jaar oude Rhys Williams is een optie, maar Klopp heeft meer namen in zijn hoofd. „Behalve Rhys hebben we ook nog Nat Phillips en Billy Koumetio als opties centraal achterin.”

Turnen: Japanner Kohei Uchimura test positief op corona

12.23 uur: De Japanse topturner Kohei Uchimura is besmet met het coronavirus. De drievoudig olympisch kampioen zou op 8 november deelnemen aan een testevent in Tokio voor de Spelen van volgend jaar zomer in die stad. Het is onduidelijk of dat nog mogelijk is.

Tijdens het testevent komen ook turners uit China, Rusland en de Verenigde Staten in actie. Uchimura was de afgelopen jaren een belangrijke concurrent van Epke Zonderland op het onderdeel rekstok.

Algemeen: Topsport in Frankrijk gaat door tijdens lockdown

11.49 uur: Topsporters mogen in Frankrijk in actie blijven komen tijdens de lockdown die vanaf vrijdag wordt ingevoerd om het oprukkende coronavirus een halt toe te roepen.

„De komende weken zullen economisch maar ook menselijk gezien zwaar zijn”, meldde sportminister Roxana Maracineanu donderdagochtend tijdens een zitting van het parlement. „Daarom wil ik bevestigen dat de continuïteit van topsport voorlopig verzekerd is. Veel Fransen beleven veel plezier aan topsport, dat kan zo blijven.”

De mededeling van minister Maracineanu is goed nieuws voor de voetballers in de hoogste Franse voetbalklasse die komend weekeinde dus gewoon in actie komen. De nationale rugbyploeg kan zaterdag tegen Ierland uitkomen en maandag gaat er in Parijs een masterstoernooi van start voor de tennissers.

Tijdens de eerste lockdown van dit voorjaar lagen alle professionele sporten wel stil. De voetbalcompetitie werd niet meer uitgespeeld en de Tour de France en Roland Garros werden verplaatst.

Frankrijk sluit vanaf vrijdag alle cafés en restaurants. Verplaatsingen tussen regio’s zijn niet meer toegestaan. De maatregelen gelden tot 1 december. Scholen blijven open maar universiteiten moeten online lesgeven. Thuiswerken wordt de norm, zei president Macron woensdag tijdens een televisietoespraak. Fransen mogen wel begrafenissen bijwonen en mensen in verzorgingshuizen bezoeken.

Formule 1: Alfa Romeo verlengt samenwerking met Sauber

10.15 uur: Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft de samenwerking met Sauber Motorsport met een jaar verlengd tot en met volgend seizoen. De partijen zijn sinds 2018 aan elkaar verbonden.

Sauber begon twee jaar geleden als naamgever van het team, maar later werd de renstal omgedoopt tot Alfa Romeo Racing. Voor 2018 had Sauber een eigen team.

Het nieuws van de verlenging werd bekendgemaakt voorafgaand aan de GP van Emilia-Romagna, komend weekend op het circuit van Imola. Dit seizoen wordt Alfa Romeo vertegenwoordigd door de Italiaan Antonio Giovinazzi en de Fin Kimi Räikkönen. De coureurs voor komend seizoen zijn nog niet bekendgemaakt.

Voetbal: Urby Emanuelson langer bij FC Utrecht

09.49 uur: Als ervaren ex-international had Urby Emanuelson dit seizoen tot nu toe de bijzondere status van speler zonder contract in de selectie van FC Utrecht. Daar komt een einde aan, want de 34-jarige routinier en FC Utrecht hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract.

De 16-voudig Oranje-international gaat zijn handtekening onder een langjarige verbintenis, waarin vooruit wordt gelopen op zijn carrière na het voetbal. Als Emanuelson besluit zijn kicksen op te bergen, kan hij bij FC Utrecht doorstromen in een technische functie. Hoewel het middenveld goed bezet is bij FC Utrecht, wilde de club graag door met hem vanwege de positieve rol die de ervaren speler in de selectie vervult.

Basketbal: Omzet clubs NBA daalde met 7 miljard euro

08.37 uur: De omzet van de clubs in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is het afgelopen seizoen als gevolg van het coronavirus gedaald met zo’n 7 miljard euro. Dat is zo’n 10 procent van de gehele omzet.

De clubs misten 681 miljoen euro aan inkomsten uit de kaartverkoop omdat veel wedstrijden zonder fans werden afgewerkt. Televisiezender ESPN weet ook dat inkomsten uit sponsoring en de verkoop van fanartikelen met ruim 340 miljoen euro zijn achtergebleven.

Mocht het nieuwe seizoen vlak voor de kerstdagen weer zonder fans van start gaan, dan verwachten clubs 40 procent minder inkomsten.

Voetbal: Voorzitter Vieira herkozen bij Benfica

07.38 uur: Luis Filipe Vieira is herkozen als voorzitter van Benfica. De 71-jarige zakenman kreeg ruim 62 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste uitdager Joao Noronha Lopes kreeg het vertrouwen van ruim 34 procent van de leden van de Portugese voetbalclub.

Vieira staat binnenkort voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van corruptie en belastingontduiking. Maar de meeste fans van Benfica hebben vertrouwen in hem. Aan de verkiezingen deden een recordaantal van 38.000 leden van de voetbalclub mee.

Vieira is sinds 2003 voorzitter van Benfica. Onder zijn leiding werd de club zeven keer landskampioen en veroverde het zeven keer de nationale beker. Vieira beloofde op te stappen als hij door een rechter veroordeeld wordt.

Tennis: Djokovic heeft hoge verwachtingen van talent Sinner

07.20 uur: Novak Djokovic voorspelt Jannik Sinner een grote toekomst. Volgens de Serviër heeft de 19-jarige Italiaan de potentie om ooit de wereldranglijst aan te voeren.

Sinner staat nu nog op de 43e positie van de wereldranglijst. Volgens Djokovic voert hij een serie talenten aan die na de generatie van tennissers als de Duitser Alexander Zverev en Griek Stefanos Tsitsipas van zich zal doen laten horen. Hij ziet hen al als gearriveerde toppers.

„Al is het best makkelijk om een jaar succes te hebben of een keer een goede grand slam te spelen”, zei Djokovic. „Het is veel moeilijker om er ieder jaar weer te staan en dan voor een lange periode van misschien wel vijftien jaar.”

Djokovic vertelde dat op een persconferentie na zijn zege op de Kroaat Borna Coric in de tweede ronde van het toernooi van Wenen: 7-6 (11) 6-3. De Serviër sluit het jaar vrijwel zeker voor de zesde keer af als nummer 1 van de wereld. Hij komt dan op gelijke hoogte met recordhouder Pete Sampras die van 1993 tot 1998 zes jaar op rij ’s werelds beste tennisser was.

Djokovic sloot de seizoenen 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018 als nummer 1 af. Rafael Nadal en Roger Federer eindigden vijf jaar op de eerste plaats van de ATP-ranking.