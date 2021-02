Geblesseerde Novak Djokovic ontsnapt aan uitschakeling op Australian Open

Er leek niet zoveel aan de hand voor Djokovic, in de derde ronde van de Australian Open tegen Fritz, nadat hij de eerste twee sets won (7-6, 6-4). Tot een specifiek moment in de derde set, Djokovic viel en had vermoedelijk last van zijn rechterzij of een buikspier.

De Serviër verloor de set met 6-3 en na een lange behandeling werd begonnen aan de vierde set, maar Djokovic kon zich niet meer goed bewegen. Telkens als hij miste, zorgde dit voor applaus voor het toch wel onsportieve publiek, dat duidelijk op de hand van Fritz was.

Surrealistisch

Om het nog gekker te maken: bij 3-2 voor Fritz in de vierde set werden de aanwezige fans verzocht om het stadion te verlaten, vanwege de nieuwe lockdown in Melbourne, een surrealistische ervaring.

Opeens moesten de twee kemphanen verder in een leeg stadion, terwijl Fritz voor het stilleggen van de partij het momentum had en Djokovic vocht tegen de pijn. De wedstrijd lag enige tijd stil, maar na de hervatting behield Fritz zijn concentratie en dwong hij een vijfde set af. En dat met een geblesseerde Djokovic. Uitschakeling dreigde dus.

Maar daar leek Djokovic - nog steeds moeilijk bewegend - toch weer orde op zaken te stellen en brak Fritz. De achtvoudig Australian Open-winnaar gaf dit niet meer weg en bij 5-2 was het op zijn tweede matchpoint raak: 6-2, oftewel, game, set and match. Djokovic schreeuwde het vervolgens uit.

Zeven zeges op een rij in Melbourne

Hij neemt het in de vierde ronde op tegen Milos Raonic uit Canada.

Djokovic heeft al zeventien duels op een rij gewonnen op de Australian Open. Sinds hij het toernooi in 2008 voor het eerst won, heeft hij slechts één keer voor de vierde ronde verloren. In 2017 werd Djokovic verrast door Denis Istomin.