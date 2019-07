Quintana wint ondanks Movistar

De hele Tour botert het niet tussen Quintana en zijn huidige Movistar-formatie. Volgend jaar komt de voormalig Giro-winnaar vrijwel zeker uit voor het Franse Arkea. Dat heeft de verhoudingen binnen de Spaanse-formatie met mede kopmannen Mikel Landa en Alejandro Valverde vertroebeld. Welke groep je in een bergrit ook ziet, overal rijdt een Movistar-renner op kop. Toch wilde Quintana daar na zijn zege niet op ingaan. „Dit is echt een overwinning voor de hele ploeg. Movistar heeft me heel erg geholpen, in goede en in slechte tijden”, bleef hij correct.

"Rit voor de echte klimmers"

Al benadrukte hij wel dat zijn grote voordeel in dit soort ritten is dat hij in Colombia op grote hoogte is opgegroeid en nog steeds een deel van het jaar daar woont. „Dit was een rit voor de echte klimmers. Net als Egan Bernal woon ik op zo’n 2700 meter hoogte. Daardoor voel je je op dit soort hoge cols een stuk sterker. Dat zal zeker ook een wapen van Bernal de komende dagen worden. Ja, ik zie hem heel ver komen.”