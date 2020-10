Sport Kort: Deelname Federer en Williams aan Australian Open bevestigd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Woede om zes maanden schorsing Iraanse voetballer na vingergebaar

16.05 uur: Iran is woedend over de schorsing van een speler van de club Persepolis drie uur voor de zaterdag gespeelde halve finale van de Aziatische Champions League. De Aziatische bond AFC legde aanvaller Issa Al-Kassir een schorsing op van zes maanden vanwege een vermeend racistisch gebaar. Hij kreeg daarbovenop een boete van 9000 euro.

„Een speler drie uur voor een halve finale schorsen wegens een onredelijke aantijging heeft niets te maken met sport en fair play”, zei directeur Mehdi Rassulpanah van Persepolis een dag na de wedstrijd, die de club uit Teheran na strafschoppen won van de Saudische club Al-Nassr.

Al-Kassir kreeg de straf omdat hij in de kwartfinales tegen het Oezbeekse Patjstakor Tasjkent na het maken van een doelpunt met zijn vingers naar zijn ogen wees. Volgens de AFC moet dit als racistisch worden gezien. „Onzin. Ik doe dit al jaren en het gebaar heeft niets met racisme te maken”, zei Al-Kassir op de Iraanse televisie. Hij draagt zijn goals op aan zijn neefje, die kleine ogen heeft en het gebaar is al jarenlang een ritueel tussen de twee, zei hij.

In Iran waren spelers, clubs, media en fans het allemaal eens over een samenzwering van de aartsvijand Saudi-Arabië. Dat land zou zijn invloed binnen de AFC hebben gebruikt om de tegenstander van Al-Nassr een loer te draaien vlak voor de halve finales.

Motorsport: Van der Mark vijfde in race twee WK Superbike Magny-Cours

16..01 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is in de tweede race van het WK Superbike in het Franse Magny-Cours als vijfde gefinisht. De Nederlander herstelde zich daarmee enigszins van de tegenvallende negende plaats op zaterdag in de eerste race. In die race kwam hij wel ten val.

De zege in race twee was voor Scott Redding en de Brit voorkwam daarmee dat zijn landgenoot Jonathan Rea zich al voor de zesde keer op rij tot wereldkampioen kroonde. Rea reed wel de eerste rondjes aan de leiding, maar kwam pas als vierde langs de finishvlag. De Fransman Loris Baz en de Brit Chaz Davies gingen hem na Redding ook nog voorbij.

Rea gaat het finale weekeinde over twee weken in het Portugese Estoril in met 59 punten voorsprong op Redding. Er zijn maximaal 62 punten te verdienen. Van der Mark staat stevig op de vierde plaats in het kampioenschap.

Wielrennen: Van Avermaet en Yates afgestapt na val in Luik-Bastenaken-Luik

15.46 uur: De Belgische wielrenner Greg van Avermaet en de Brit Adam Yates zijn na een valpartij afgestapt in Luik-Bastenaken-Luik. De olympisch kampioen van CCC was betrokken bij een valpartij in het peloton met de Australische wielrenner Jay McCarthy van Bora-hansgrohe, die wel door kon. Ook de Britse wielrenner van Mitchelton-Scott kwam ten val en moest opgeven.

De wielrenners kwamen in botsing met een verkeerspaaltje op een vluchtheuvel. Wat beide renners precies overhielden aan de val op zo ’n 100 kilometer van de finish is nog niet bekend.

De ploeg van Van Avermaet meldt dat de Belg voor onderzoek naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens het Belgische Sporza wordt er gevreesd voor een schouderbreuk. Als dat klopt, kan de Belg een streep zetten door klassiekers als Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Met nog 86 kilometer te gaan was er in de afdaling van de Côte de Wanne opnieuw een grote valpartij waarbij ook wereldkampioen Julian Alaphilippe en Waalse Pijl-winnaar Marc Hirschi betrokken waren. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step en de Zwitser van Sunweb konden snel verder. Dat gold niet voor de Deen Michael Valgren en de Italiaan Damiano Caruso. Die moesten opgeven.

Voetbal: Club Brugge brengt Anderlecht eerste nederlaag toe

15.45 uur: Anderlecht is in de Belgische Pro League niet langer ongeslagen. De ploeg van coach Vincent Kompany verloor met 3-0 bij Club Brugge. Voor de landskampioen kwamen Krépin Diatta, Hans Vanaken (strafschop) en Ruud Vormer (vrije trap) tot scoren.

Anderlecht speelde vanaf de 72e minuut met tien man na de tweede gele kaart voor Albert Sambi Lokonga. Op dat moment was de stand al 2-0. Doelman Hendrik van Crombrugge werd bij de bezoekers tijdens de rust vervangen door Timon Wellenreuther (ex-Willem II).

Bij Club Brugge speelde aanvoerder Vormer de hele wedstrijd. Derrick Luckassen maakte als basisspeler de wedstrijd vol bij Anderlecht.

Anderlecht trad zonder Jeremy Doku aan. De Belgische buitenspeler, die vorige maand debuteerde in de nationale ploeg, is op weg naar de Franse club Stade Rennes. Zijn transfersom zou meer dan 25 miljoen euro bedragen. International Yari Verschaeren was wel weer van de partij. Hij maakte zijn rentree na een gedwongen absentie vanwege een coronabesmetting.

Club Brugge staat met achttien punten op de tweede plek, Anderlecht neemt met dertien punten de zevende plaats in. Koploper Charleroi (negentien punten) speelt zondagavond tegen Standard Luik.

Voetbal: Leicester City kansloos onderuit tegen West Ham United

15.19 uur: Leicester City heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. Op eigen veld verloor de gedeelde koploper van Engeland kansloos van West Ham United: 0-3.

De thuisploeg was de Premier League uitstekend begonnen door de eerste drie duels te winnen. Met name met de overwinning bij Manchester City (2-5) maakte de ploeg van trainer Brendan Rodgers indruk. Tegen West Ham United, de nummer acht van de ranglijst, kon Leicester City weinig inbrengen. Spits Jamie Vardy werd amper in stelling gebracht. Vardy maakte tegen Manchester City nog een hattrick.

De treffers van de ploeg uit Londen kwamen op naam van Michail Antonio, Pablo Fornals en Jarrod Bowen.

Tot nu toe zijn Everton, Liverpool en Aston Villa nog foutloos in de hoogste competitie van Engeland. Titelhouder Liverpool komt zondagavond in actie tegen Aston Villa.

Tennis: Deelname Federer en Williams aan Australian Open bevestigd

15.00 uur: Roger Federer en Serena Williams hebben bevestigd dat zij in januari zullen deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslam van het jaar. Dat meldde Craig Tiley, de baas van Tennis Australia (TA), zondag. Tiley rekent erop dat maximaal 50 procent van de tribuneplaatsen in Melbourne bezet kunnen worden.

De terugkeer van fans op de tribunes zou een belangrijke stap zijn voor Melbourne dat bijna drie maanden een strikte lockdown beleefde vanwege het coronavirus. Van de sterfgevallen aan corona vond 90 procent plaats in de staat Victoria waartoe Melbourne behoort.

Federer bereikte vroeg in dit jaar de halve finales op de Australian Open, maar de Zwitser miste de rest van het tennisjaar vanwege een operatie aan zijn rechterknie. „Roger heeft vanochtend bevestigd dat hij er in januari bij is, terwijl Serena hier opnieuw een poging gaat doen het record van Margaret Court te evenaren”, aldus Tiley. Court won 24 grandslamtitels, de Amerikaanse staat al een tijdje op 23.

Veel topspelers lieten de US Open schieten vanwege de coronadreiging, terwijl op Roland Garros de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, de Australische Ashleigh Barty, ontbreekt. TA wil bubbels creëren in diverse steden waar de tennissers zich veilig kunnen voorbereiden op de Australian Open. Ook zullen er extra toernooien komen. Spelers moeten wel twee weken in quarantaine, maar er zal een bubbel zijn waarbinnen ze kunnen reizen van de hotels naar de trainingsaccommodaties.

Voetbal: Voetbalsters Ajax te sterk voor PSV: 2-0

14.58 uur: Ajax heeft PSV in de topper van de Eredivisie Vrouwen met 2-0 verslagen. Daardoor staan de Amsterdammers na drie speelrondes ongeslagen bovenaan de ranglijst.

De thuisploeg opende binnen tien minuten met een rake kopbal van Stefanie van der Gragt. In de slotfase verdubbelde invaller Vanity Lewerissa de voorsprong.

Ajax en PSV waren na twee speelrondes beide ongeslagen. De ploeg uit Eindhoven speelde afgelopen dinsdag een inhaalwedstrijd tegen vv Alkmaar (5-1 winst PSV) omdat die wedstrijd eerder werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen binnen de selectie van PSV.

De Eredivisie Vrouwen bestaat dit jaar uit acht teams: ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior (voorheen Excelsior Barendrecht), sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente.

Atletiek: Kitata beeïndigt heerschappij Kipchoge

13.32 uur: De heerschappij van Eliud Kipchoge op de marathon is in een drijfnat Londen ten einde gebracht. De wereldrecordhouder uit Kenia, die voor zijn vijfde overwinning in de klassieker over 42,195 kilometer ging in de Britse hoofdstad, boog voor Shura Kitata.

De Ethiopiër was niet alleen de atleet die op het beslissende moment in de race het tempo opschroefde en Kipchoge op achterstand zette, hij bleek ook nog de beste eindsprint in de benen te hebben. Kitata won in 2.05.41, Kipchoge kwam een dikke minuut later pas als achtste over de finish in 2.06.49. De Keniaan Vincent Kipchumba kwam een seconde na Kitata als tweede binnen (2.05.42), de Ethiopiër Sisay Lemma werd derde in 2.05.45.

Regen en kou voorkwamen een toptijd in Londen, waar de atleten 29 keer een coronaproof parcours aflegde in St. James’s Park, nabij Buckingham Palace. Toeschouwers waren niet toegestaan langs de kant. In dat desolate en natte decor leed Kipchoge zijn eerste nederlaag in een marathon sinds 2013. De Keniaan, die vorig jaar nog als eerste mens de marathon onder de twee uur liep in Wenen en in 2018 het wereldrecord in Berlijn op 2.01.39 zette, ’brak’ na 38 kilometer.

Hij liep tot dat punt mee in een groep van nog zo’n negen atleten, waarin Kitata het voortouw nam en begon te sleuren. Kipchoge moest een gaatje laten dat langzaam groter werd. De Ethiopiër zette door en won zijn eerste major marathon. Hij zat maar een minuut boven zijn persoonlijk record van 2.04.49, dat hij in 2018 in Londen vestigde.

Grootheid Kipchoge stond na afloop bibberend de BBC te woord. „Ik ben diep teleurgesteld. Ik was goed in vorm, goed voorbereid, maar kreeg tijdens de race problemen met mijn heup. Na 15 kilometer voelde ik al dat het niet goed zat. Ik weet niet of dat door de kou kwam”, zei de Keniaan, die in 2016 in Rio olympisch kampioen werd. „Er komen nog meer marathons. Mijn tijd zit er nog niet op.”

Mountainbike: Terpstra opnieuw tweede in wereldbeker

13.30 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is opnieuw als tweede geëindigd in een wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto na Morave. Opnieuw moest ze alleen een Française voor zich dulden; ditmaal wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Donderdag kwam Terpstra als tweede over de streep achter Loana Lecomte. Die eindigde ditmaal als derde.

De Nederlands kampioene had bij het ingaan van de laatste ronde een achterstand van 14 seconden op Ferrand-Prévot, die donderdag als derde was geëindigd. Terpstra kreeg het gat niet dichtgereden maar de Nijmeegse toonde zich, een week voor het WK in het Oostenrijkse Leogang, tevreden met haar nieuwe podiumplaats.

Wielersport: Deignan wint Luik-Bastenaken-Luik, Van Dijk derde

12.29 uur: Lizzie Deignan heeft de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op haar naam geschreven. De Britse renster van Trek-Segafredo kwam na 135 kilometer van Bastenaken naar Luik solo aan. De Australische Grace Brown werd vlak erachter tweede. Deignans ploeggenote Ellen van Dijk werd derde.

In de aanloop naar de beklimming van La Redoute ging een groep van negen rensters ervandoor met daarin Marianne Vos, Van Dijk en Amy Pieters. Met nog zo’n 30 kilometer te gaan versnelde Deignan op de klim en kon geen van de andere wielrensters volgen. De Britse pakte al snel een voorsprong van bijna een minuut. Het peloton, met daarin topfavorieten Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, zat ruim twee minuten achter de Britse.

Op de Côte de la Roche-aux-Faucons ging Brown in de tegenaanval. De ploeggenote van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott kwam tot op twintig seconden van Deignan en zag haar rijden. De Australische kwam er echter niet meer op tijd bij. Van Dijk won het sprintje van de groep erachter voor Vos en Pieters.

Deignan won dit jaar al de GP Plouay en La Course, waar ze Marianne Vos in Nice klopte in de sprint. De 31-jarige Britse was in 2015 wereldkampioen. Het is de eerste keer dat ze Luik-Bastenaken-Luik wint. De eerdere edities werden gewonnen door Van der Breggen (2017, 2018) en Van Vleuten (2019).

Atletiek: Ummels mist olympische limiet in marathon Londen

11.07 uur: Atlete Bo Ummels is er in de corona-editie van de marathon van Londen niet in geslaagd onder de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio te lopen. De 27-jarige Limburgse arriveerde na 42,195 kilometer als achttiende in de eliterace van de vrouwen in een tijd van 2.39.54. Dat was ruim 10 minuten boven de vereiste 2.28.30 om een olympisch ticket te bemachtigen.

Ummels had zich goed voorbereid op de marathon, die ondanks de coronapandemie doorging. In Londen was een parcours rond St. James’s Park afgezet dat de atletes 29 keer moesten afleggen. Publiek was niet toegestaan langs de kant. De Nederlandse atlete veroverde onlangs nog zilver op de NK 10.000 meter in Leiden in een persoonlijk record (32.25.41) en ook haar laatste trainingen verliepen voorspoedig.

Ummels liep het eerste deel van de race op een schema van 2.29.30, maar naarmate de kilometers vorderden, kreeg ze het zwaarder. In de laatste kilometers kwam ze bijna niet meer vooruit en verloor ze veel tijd. Ze kwam ook niet in de buurt van de 2.32.34, die ze vorig jaar bij haar debuut in de marathon van Amsterdam liep en waarmee ze Nederlands kampioene werd.

Marathonlopen: Kosgei oppermachtig in Londen

10.59 uur: De Keniaanse atlete Brigid Kosgei heeft zich niet laten afschrikken door de regen in Londen. De wereldrecordhoudster won in een druipende hoofdstad van Groot-Brittannië de marathon in een tijd van 2.18.58. Het was haar tweede zege op rij in de vrouwenrace

Die tijd lag ver boven haar wereldrecord van 2.14.04, maar de omstandigheden in Londen waren zwaar. De 26-jarige liep tot 30 kilometer samen op met de Keniaanse wereldkampioene Ruth Chepngetich en koos toen voor het avontuur in haar eentje. Haar tempo zakte geleidelijk in, maar de voorsprong aan de finish was imposant.

De Amerikaanse Sara Hall finishte als tweede in 2.22.01. Ze wist in de slotmeters Chepngetich in te halen. De Keniaanse eindigde als derde in 2.22.05.

De wedstrijd in Londen vond vanwege het coronavirus plaats op een circuit van ruim 2 kilometer rond St. James’s Park, nabij Buckingham Palace. De atletes liep 29 rondjes over het parcours, waar geen toeschouwers bij mochten zijn.