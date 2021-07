Sport Kort: Djokovic laat toernooi in Toronto schieten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Djokovic slaat in aanloop naar US Open toernooi van Toronto over

00.03 uur: Novak Djokovic doet in augustus niet mee aan het tennistoernooi in Toronto. Het evenement past niet in de voorbereiding van de Serviër voor de US Open. Djokovic won het hardcourttoernooi in Toronto vier keer.

Djokovic won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Zijn grote doel is om te komen tot een ’Golden Slam’, dat betekent het winnen van alle vier de grandslamtoernooien in hetzelfde jaar én de eindzege in het enkelspel op de Olympische Spelen.

Eerder deze maand kwam Djokovic op Wimbledon, met zijn twintigste grandslamtitel, op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. De 34-jarige Djokovic hoopt op de US Open de lijst met meeste grandslamtitels in zijn eentje aan te voeren.

„Het zou fantastisch zijn geweest om Novak hier te hebben”, zei Karl Hale, toernooidirecteur in Toronto, waar van 9 tot en met 15 augustus wordt getennist. „Maar we begrijpen zijn beslissing. We wensen hem het allerbeste voor de rest van het seizoen.”

Recordscore golfster Lee6, Van Dam stelt teleur

19.38 uur: De Zuid-Koreaanse golfster Lee Jeong-eun, beter bekend als Jeongeun Lee6, heeft de tweede ronde van Amundi Evian Championship voltooid in 61 slagen, 10 onder par en een evenaring van het record op een groot toernooi voor vrouwelijke professionals. Met een totaal van 127 (-15) over 36 holes verbeterde ze de topscore van haar landgenote Chun In-gee uit 2016. Lee6 noteerde vrijdag tien birdies en verloor nergens een slag.

Anne van Dam stelde in Frankrijk teleur. Met een totaal van 151 vond ze haar naam ver in de achterhoede terug. Ze deed vrijdag 81 slagen (+10), voor de twaalfde hole (par-4) schreef ze er acht op. De 25-jarige Van Dam vertegenwoordigt Nederland op de Olympisch Spelen in Tokio. Het vrouwentoernooi begint 4 augustus op de Kasumigaseki Country Club.

FIFA schorst oud-arbiter levenslang voor seksuele intimidatie

19.35 uur: De FIFA heeft Rosnick Grant, voormalig hoofd van de scheidsrechters van de Haïtiaanse voetbalfederatie (FHF), voor het leven geschorst. De wereldvoetbalbond geeft hem die straf omdat Grant schuldig is bevonden aan het misbruik maken van zijn positie en seksuele intimidatie. Grant moet ook een boete betalen van 100.000 Zwitserse frank, omgerekend ruim 92.000 euro.

Grant, een voormalig internationaal scheidsrechter, werd in februari al voorlopig geschorst voor alle voetbalgerelateerde activiteiten. Die schorsing werd in juni, in afwachting van het onderzoek naar zijn gedrag, verlengd.

„De berechtingskamer van de onafhankelijke ethische commissie heeft de heer Rosnick Grant schuldig bevonden aan misbruik van zijn positie en het plegen van seksuele intimidatie en misbruik, waaronder dwang en bedreigingen. Dat is in strijd met de ethische code van FIFA”, aldus de wereldvoetbalbond in een verklaring.

PSV met 1600 supporters naar Johan Cruijff Schaal in Arena

15.00 uur: Na meer dan anderhalf jaar zijn er komend voetbalseizoen weer uitsupporters welkom bij voetbalduels. PSV mag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal met Ajax 1600 supporters mee naar Amsterdam nemen, meldt de Eindhovense club.

De wedstrijd wordt, afhankelijk van het Europese programma van PSV, op zaterdag 7 of op zondag 8 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena.

Vanwege het coronavirus werden afgelopen seizoen de meeste voetbalwedstrijden in het profvoetbal zonder publiek afgewerkt. Bij een klein aantal wedstrijden mocht in de stadions beperkt thuissupporters aanwezig zijn.

Herlings mist Grand Prix van Tsjechië vanwege schouder

14.47 uur: Jeffrey Herlings zal dit weekend niet deelnemen aan de Grand Prix van Tsjechië, de vijfde ronde van het MXGP-wereldkampioenschap 2021. De Nederlander heeft volgens zijn team KTM teveel last van een breuk in zijn schouder na het bizarre incident vorige week tijdens de Nederlandse GP in Oss. Daar landde een concurrent tijdens een sprong met zijn motor op de schouder van Herlings.

De 26-jarige Herlings onderging eerder deze week verdere scans van zijn linkerschouderblad. De breuk die hij zondag opliep bleek groter dan aanvankelijk gedacht. Herlings was bij de start van de eerste wedstrijd in Oss door een andere rijder geraakt en hoewel hij de sprint kon winnen, moest hij de tweede wedstrijd aan de kant blijven. De oud-wereldkampioen moet nu herstellen om de scheur voldoende te laten genezen.

„In het dagelijks leven heb ik geen pijn in mijn schouder, maar sporten en zeker zoiets als motorcross is een ander verhaal. We zullen deze wedstrijd moeten overslaan met het doel om 100 procent terug terug te komen. Het is jammer en iets dat niet mijn schuld was, maar het is wat het is”, aldus Herlings over zijn blessure.

Herlings bleef in de eerste manche in Oss na de aanvaring met de andere coureur wonderwel op de been, won na een inhaalrace de eerste manche, maar kon vanwege de schouder niet starten in de tweede omloop. Hij staat in de WK-stand gedeeld tweede achter de Sloveen Tim Gajser.

Karim Benzema van Real Madrid test positief op coronavirus

11.39 uur: Spits Karim Benzema van Real Madrid heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Spaanse topclub in een verklaring laten weten. Er werden geen details gegeven over de gezondheidstoestand van de speler. Real Madrid opent het seizoen in Spanje op 14 augustus.

Benzema speelde eerder deze zomer nog met Frankrijk op het Europees kampioenschap voetbal.