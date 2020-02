UEFA houdt coronavirus richting EK scherp in de gaten

Van alle Europese landen is Italië het zwaarst getroffen door het coronavirus. Het aantal besmettingen in het land is al gestegen naar 280. Zeven personen zijn overleden. De meeste gevallen zijn in de provincies Lombardije en Veneto. Veel sportevenementen zijn afgelast in Italië. Zes van de tien voetbalwedstrijden in de Serie A worden komend weekeinde achter gesloten deuren afgewerkt.

Rome is nog niet getroffen. In de Italiaanse hoofdstad staan tijdens het EK drie groepswedstrijden en een kwartfinale op het programma. Bij het duel tussen Napoli en FC Barcelona in de Champions League zijn dinsdagavond wel toeschouwers welkom. Het duel tussen Internazionale en Ludogorets Razgrad in de Europa League wordt donderdag zonder fans gespeeld.