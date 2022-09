Premium Het beste van De Telegraaf

Algemeen directeur betreurt vertrek De Jong, maar overwoog niet solidair te zijn Marcel Brands: ‘Ik heb hier geen prettig gevoel bij’

EINDHOVEN - Aan de vooravond van de topper tegen Feyenoord is PSV in een bestuurscrisis gestort. Een gebrek aan vertrouwen bij de raad van commissarissen, lees de machtige president-commissaris Robert van der Wallen en zijn rechterhand Ton van Veen, heeft directeur voetbalzaken John de Jong de kop gekost. Algemeen directeur Marcel Brands is door PSV naar voren geschoven om tekst en uitleg te geven over de ingreep van de rvc, een interventie, waar Brands naar eigen zeggen niet gelukkig mee is. ,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs. Ik heb hier geen prettig gevoel bij. Ik denk dat dit hele verhaal geen winnaars oplevert.”