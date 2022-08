Premium Het beste van De Telegraaf

Ramalho blij met vrij weekend richting return Rangers FC PSV klaar voor ’speciale wedstrijd’: ’Dát gaat ons zeker helpen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Opgefrist na een vrij weekend en vol vertrouwen leeft PSV toe naar misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen: de return in de play-off van de Champions League tegen Rangers FC. Na het 2-2 gelijkspel in Schotland lijkt PSV favoriet, maar trainer Ruud van Nistelrooy weigert die favorietenrol op zich te nemen. ,,Ik heb voor het tweeluik gezegd, dat wij zeker niet de favoriet zijn en ik zie niet zoveel reden om dat nu te veranderen. Rangers heeft de Europa League-finale gespeeld. Zij hebben de kwaliteit behouden in hun team. Daarom ben ik niet van mening veranderd.”