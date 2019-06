Miedema evenaart bijzonder doelpuntenrecord

Tijdens het WK-duel van Nederland tegen Kameroen schoot Miedema haar 59e Oranje-treffer tegen de touwen. Na 40 minuten was het raak en zorgde Miedema voor de 1-0.

Daarmee evenaart de Arsenal-spits het record van Manon Melis, die in haar carrière bij Oranje ook tot 59 doelpunten kwam. Melis, inmiddels al gestopt, had 136 interlands nodig om tot dat aantal te komen. De pas 22-jarige Miedema deed het een stuk sneller. De aanvalsleider van de Oranje Leeuwinnen scoorde haar recorddoelpunt in haar 76e interland.

Miedema is bezig aan een uitstekend seizoen. Ze werd kampioen met Arsenal en werd ook nog eens topscorer van de Women’s Super League, de vrouwenequivalent van de Premier League. Naast die 22 treffers leverde Miedema ook nog eens tien assists af. Mede door die prestaties werd ze in Engeland benoemd tot beste speelster van het seizoen.

