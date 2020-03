UEFA zoekt naar ruimte voor drie toernooien

Die drie toernooien worden niet afgewerkt in de zomer van 2021 omdat het EK dinsdag met een jaar is uitgesteld. De UEFA laat dat woensdag via de eigen website weten.

Het kwalificatietoernooi voor de Nations League kan wel plaatsvinden als het coronavirus dat tenminste toelaat. Het Nederlands elftal is ingedeeld in een kwalificatiepoule met Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen. Voor Oranje staan er tussen september en half november drie thuis- en uitwedstrijden tegen die tegenstanders op het programma.

Jong Oranje en de nationale vrouwenploeg zijn al in de race om deelname aan het EK.

De UEFA stelde het EK dinsdag met een jaar uit vanwege het coronavirus. De Europese voetbalfederatie maakte zo plaats op de internationale kalender, zodat nationale en Europese clubcompetities wellicht kunnen worden uitgespeeld.