PEC Zwolle begint jacht op promotie met winst op De Graafschap

De ploeg van trainer Dick Schreuder versloeg De Graafschap met 2-1. De Griekse aanvaller Apostolos Vellios, een van de nieuwelingen bij PEC Zwolle, kopte in de 76e minuut uit een indraaiende vrije trap van Bart van Hintum de winnende treffer binnen.

Enkele minuten daarvoor was De Graafschap op gelijke hoogte gekomen via Charlison Benschop. De 'Superboeren' hadden daarvoor al heel wat kansen op de 1-1 laten liggen. PEC Zwolle was na een half uur op voorsprong gekomen via Thomas van den Belt, die de bal uit een hoekschop van Van Hintum vrij kon inkoppen.

Charlison Benschop heeft de score geopend. Ⓒ Pro Shots

De club uit de hoofdstad van Overijssel degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie, ondanks een opleving in de tweede seizoenshelft onder leiding van Schreuder. Ook Willem II en Heracles Almelo degradeerden. Heracles begon het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag met een royale zege op ADO Den Haag (4-0), Willem II speelde met 1-1 gelijk tegen Jong PSV.