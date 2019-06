Video: Cristiano Ronaldo geeft Oranje ’scorend voorbeeld’

De wedstrijd tussen Portugal en Zwitserland is om 20:45 uur begonnen. De ruststand is 1-0. De winnaar van het duel speelt zondag in de finale in Porto tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Engeland (donderdag in Guimarães). De strijd om de derde plaats is zondag in Guimarães.

Ronaldo liet de kwalificatiewedstrijden voor de Final Four om uiteenlopende redenen aan zich voorbijgaan. De beslissende fase van de Nations League wil de voormalige aanvaller van Real Madrid en huidige vedette van Juventus echter niet missen. Hij is erop gebrand om voor de eerste keer met Portugal in eigen land een titel te winnen. In 2004 ging het tegen Griekenland nog fout in de EK-finale. Daarnaast kan hij met Portugal nog meer historie te schrijven door überhaupt als eerste land de Nations League te winnen.

Cristiano Ronaldo Ⓒ EPA

Ronaldo was in die verloren EK-finale negentien jaar. Zijn getalenteerde landgenoot João Felix is nu op die leeftijd en mag tegen Zwitserland zijn debuut maken. De aanvaller van Benfica wordt in Portugal gezien als de gedroomde opvolger van Ronaldo.

Het Nederlands elftal strijdt dus op donderdagavond om het andere finaleticket. Bondscoach Ronald Koeman gaf woensdag een persconferentie en blikte vooruit op die confrontatie. Bekijk hieronder zijn reactie en het laatste nieuws rond Oranje.

Bekijk ook: Oranje gelooft in finale Nations League

Bekijk ook: Koeman geeft De Ligt advies