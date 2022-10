Sterk Feyenoord onttroont AZ in smaakvolle topper

De topper werd na een klein uur bij een 1-1 stand beslist, met hoofdrollen voor Feyenoord-uitblinker Szymanski en AZ-keeper Hobie Verhulst, die blunderde op een uithaal van de Pool. AZ werd op de ranglijst zowel door Feyenoord (op doelsaldo) als PSV (op punten) ingehaald. Ajax kan later op de avond bij winst op Excelsior weer op één komen.

De topper kende een opmerkelijke aanloop, nadat Feyenoord op haar website bekendmaakte dat Orkun Kökcü de aanvoerdersband op de Jaarlijkse Nationale Coming Out Dag om ‘religieuze overwegingen’ niet wilde dragen. De band werd overgegeven aan vice-captain Gernot Trauner.

Opening voor Feyenoord

Waar AZ vaak in de openingsfase het hoogste woord heeft, doken de gasten in de tweede minuut als eersten gevaarlijk voor het vijandelijke doel op. Javairo Dilrosun legde Pantelis Hatzidiakos in de luren en legde de bal op Santiago Giménez. De spits had net te weinig tijd om te draaien en schieten, maar bezorgde de bal bij Sebastian Szymanski. De Pool peerde over.

Amper een minuut later bewees Gernot Trauber zich een slechte dienst door Jens Odgaard op de middenlijn met zijn linkerarm af te stoppen. Dat kwam de Oostenrijker op geel te staan van arbiter Danny Makkelie, waardoor hij er in het restant van de wedstrijd met de handrem op moest spelen. Datzelfde overkwam AZ-captain Jordy Clasie, niet lang nadat Jesper Karlsson als eerste AZ’er het doel van Feyenoord onder vuur had genomen.

Paal Szymanski

Na een kwartier leek Feyenoord het veldoverwicht in een treffer uit te gaan drukken, maar Szymanski trof na een geweldige actie uit de draai met links de paal. In de volgende aanval schoot Kökcü niet heel ver naast. Het mag duidelijk zijn: de Rotterdammers wilden voor de eerste keer sinds 2019 weer eens een zege boeken in Alkmaar.

Maar in de 27e minuut werd duidelijk dat Feyenoord toch weer een zware zondag tegemoet zou gaan, toen Karlsson rechtsback Hatzidiakos aan het werk zette, doordat Dilrosun liep te slapen. De Griek legde de bal op het hoofd van de lange Odgaard, die tussen Trauner en Marcus Pedersen raak kopte: 1-0. Lang kon AZ niet genieten van de voorsprong, want binnen vijf minuten schoot Gimenez een penalty binnen die hij zelf had versierd na over de knie te zijn gegaan bij Sam Beukema: 1-1.

Slippertje Rasmussen

En zo golfde de kraker heen en weer, waarbij Clasie zijn voormalige werkgever pijn had moeten doen nadat Feyenoord-stopper Jacob Rasmussen een lange bal van Beukema van zijn borst liet glijden en de AZ-captain over het hoofd zag. Die tikte de bal naast, zoals een vrije trap en een afstandsschot van Kökcü geen treffer opleverden.

De betere ploeg voor rust, Feyenoord, kwam niet goed de kleedkamer uit. De eerste twee kansen waren voor AZ: Tijjani Reijnders schoot voorlangs en een treffer van Dani de Wit werd afgekeurd omdat Karlsson bij de voorafgaande aanval buitenspel had gestaan.

Hobie Verhulst zag er bepaald niet goed uit bij de 1-2 van Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Blunder Verhulst

Het eerste schot van Feyenoord was echter wel raak, waarbij de gasten twee helpende handen kregen toegereikt van AZ-goalie Hobie Verhulst, die het schot van Szymanski dwars door zijn handschoenen in de touwen zag belanden: 1-2.

Hoewel AZ de Rotterdammers in de slotfase terug op eigen helft drong, bleef de gelijkmaker uit voor AZ, dat na de zeperd tegen Apollon Limassol in drie dagen tijd opnieuw tegen een nederlaag opliep, de derde van het seizoen. Sterker: met een geweldig schot in de rechter kruising maakte Feyenoord-invaller Danilo aan alle Alkmaarse illusies een eind: 1-3. Het was al weer de achtste seizoenstreffer van de Braziliaanse spits.

Bekijk ook: PSV met zesklapper langs FC Utrecht