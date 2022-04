Weer spierblessure voor PSV-aanvaller Noni Madueke

De ernst van de blessure van Madueke is nog niet bekend. Het is al de vijfde keer dit seizoen dat hij moet afrekenen met spierklachten. „Hij was donderdag top en had geen klachten. Nu moeten we opnieuw gaan kijken wat er met hem aan de hand is”, zei trainer Roger Schmidt, die alleen maar kan hopen dat hij tegen Leicester City en Ajax over de buitenspeler kan beschikken.

Bekijk ook: PSV wint simpel van RKC met omgekeerde logica

Odgaard

Jens Odgaard van RKC Waalwijk trok na de wedstrijd naar het ziekenhuis. Mogelijk raakte zijn arm uit de kom bij het duel met de nummer twee van de eredivisie.