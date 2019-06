Ruiter voor twee jaar naar PSV

Ruiter komt transfervrij over van het Engelse Sunderland. Bij PSV was de nood hoog om een ervaren keeper te strikken, omdat de Duitser Lars Unnerstall niet fit aan het seizoen kon beginnen. Hoe lang zijn herstel precies zal duren, is nog niet te zeggen. Trainer Mark van Bommel krijgt in de direct curciale beginfase van het seizoen alsnog een extra geroutineerde keeper tot zijn beschikking. Hij kon de belangrijke Champions League-voorrondes, te beginnen tegen FC Basel, niet in met Luuk Koopmans (25) en Yanick van Osch (21) als back-ups van Jeroen Zoet. Beiden hebben nog geen ervaring op het hoogste niveau.

Dat geldt wel voor Ruiter, die in vijf seizoenen bij FC Utrecht (tussen 2012 en 2017) uitgroeide tot een gerespecteerde Eredivisie-keeper. Voor Sparta is de gang van Ruiter naar PSV een hard gelag. Het had het contracteren van de goalie tot topprioriteit gemaakt na de promotie naar de Eredivisie.