Bij Nascar liggen ze niet wakker van corona: 20.000 fans op tribune

Volgens het Amerikaanse persbureau AP reisden ongeveer 20.000 supporters af naar de Bristol Motor Speedway in de staat Tennessee. Het zou dan gaan om de grootste mensenmassa bij een sportevenement in de VS sinds de uitbraak van de coronapandemie.

De toeschouwers moesten woensdagavond (lokale tijd) alleen wanneer ze de tribunes betraden een mondmasker dragen. Eenmaal op hun zitplaats was dat geen vereiste. De tribunes van de Bristol Motor Speedway hebben een capaciteit voor 140.000 fans.

De wedstrijd zou eerst doorgaan in Zuid-Carolina maar door de daar geldende maatregelen zouden er geen toeschouwers worden toegelaten. Daarom besloot Nascar om naar Tennessee uit te wijken aangezien de regulering daar minder strikt is.

De VS is bijzonder hard getroffen door de coronapandemie. Het land telt wereldwijd het hoogste aantal positieve gevallen en daar komen dagelijks tienduizenden nieuwe besmettingen bij. Meer dan 3,4 miljoen Amerikanen liepen de voorbije maanden een coronabesmetting op.