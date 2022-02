Shorttracker Itzhak de Laat na keiharde val tóch klaar voor halve finale relay

De shorttracker ging met een pijnlijke elleboog voor onderzoek naar het ziekenhuis, waar bleek dat er niets gebroken was. Op de training leek hij tijdens het duwen ook weinig last te hebben van zijn arm. „Ik heb het nog aan hem gevraagd, maar hij zei dat het goed ging”, zei bondcoach Jeroen Otter.

„Al is het afwachten wat de reactie een dag later is, maar ik verwacht dat hij kan starten op de relay.”

