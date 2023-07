Ajax en Fulham officieel akkoord over transfer Calvin Bassey voor 22,5 miljoen euro

De Nigeriaanse international kwam in de zomer van vorig jaar over van het Schotse Rangers FC. Hij debuteerde op 30 juli 2022 in de wedstrijd Ajax - PSV om de Johan Cruijff Schaal (3-5). In totaal speelde Bassey 39 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij scoorde daarin één keer.

Bekijk ook: Edmond Claus tijdelijk hoofd jeugdopleiding Ajax