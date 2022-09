John de Jong per direct weg bij PSV

Algemeen directeur Marcel Brands en commercieel directeur Frans Janssen schaarden zich achter het besluit om Sangaré of Gakpo niet op het laatste moment te verkopen, waarbij de biedingen van Leeds United en Southampton naar de inschatting van de directie niet van dien aard waren, dat ze niet geweigerd konden worden.

Oorlogspad

Na die beslissing ging de raad van commissarissen onder leiding van de machtige president-commissaris Robert van der Wallen direct op oorlogspad om De Jong te slachtofferen. Na het mislopen van de Champions League had PSV in de ogen van de rvc een topverkoop nodig om niet financieel grote risico’s te lopen. Nu die is uitgebleven, loopt de club gevaar zwaar in het rood te schieten dit seizoen, waardoor zelfs de mogelijkheid van een negatief eigen vermogen op de loer ligt. Om dat te voorkomen is het noodzakelijk dat in januari danwel aan het einde van het seizoen, voor 1 juli, nog een klapper op de transfermarkt wordt gemaakt. Dat zal naar onder het bewind van een andere directeur voetbalzaken moeten gebeuren. De bij Feyenoord uitgerangeerde Frank Arnesen is inmiddels gepolst over een terugkeer bij PSV, waar hij eerder tussen 1994 en 2004 op technisch vlak de touwtjes in handen had.

Hard gelag

Voor De Jong is de gang van zaken een hard gelag. De Hagenaar kwam in 2000 van FC Utrecht naar PSV, waarvoor hij 136 duels afwerkte, waarin hij achttien goals maakte. Nadat hij door zware knieklachten zijn profcarrière voortijdig beëindigde ging De Jong aan de slag in de scouting. Uiteindelijk werd hij hoofd scouting en in 2018 na het vertrek van Marcel Brands naar Everton stroomde hij door naar de functie van directeur voetbalzaken. Door het ingrijpen van de raad van commissarissen komt er nu heel abrupt een einde aan een periode van twintig jaar PSV van De Jong, wiens contract nog doorliep tot medio 2024, zodat er een vertrekregeling met hem is overeengekomen.

Een dreun voor De Jong. Ⓒ ANP/HH

Bij de voetbalmensen in de club heerst steeds meer weerstand tegen de lijn die een deel van de commissarissen onder leiding van president-commissaris Van der Wallen volgt. De miljardair, die zijn fortuin heeft gemaakt met spaarzegelacties voor supermarkten, verstevigt steeds meer zijn grip op de club en is ook de drijvende kracht geweest achter de vervanging van algemeen directeur Toon Gerbrands door Marcel Brands. De Jong is nu de volgende die het veld moet ruimen.

Beroerd moment

De bestuurlijke crisis komt op een beroerd moment, net voor de topper tegen Feyenoord, wat traditioneel een lastige tegenstander is voor PSV. De laatste zege op de club uit Rotterdam dateert van vierenhalf jaar geleden. De laatste thuiszege is zelfs vijf jaar geleden.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst bij PSV dat er een clash ontstaat tussen de voetbalmensen en de raad van commissarissen. Beroemd is de aanvaring tussen voorzitter Harry van Raaij en de rvc onder leiding van Jan Timmer. Een paar jaar later botste ook Guus Hiddink met het controlerend orgaan dat het beoogde aantrekken van Robinho en Carlos Tevez dwarsboomde vanwege te grote financiële risico’s.