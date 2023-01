De bijzondere laatste rustplaats van Pelé staat in het Guinness Book of Records

Pelé wordt op een wel heel bijzondere plek ’begraven’: een kerkhof in een hoogbouw. Pelé reserveerde al in 2003 zijn plekje in het Memorial Necropole Eucumênica van Santos, omdat de plek in niets doet denken aan een traditioneel kerkhof en ook niet de bedroevende sfeer uitstraalt. Integendeel, met zijn vele balkons lijkt het op een stemmig appartementsgebouw.

Het gebouw kijkt uit op Vila Belmiro, het stadion van de lokale voetbalclub waar Pelé een groot deel van zijn carrière voetbalde.

Het was de bedoeling dat het lichaam van de drievoudige wereldkampioen op de negende verdieping zou terechtkomen, waar andere overleden familieleden - onder wie zijn vader - liggen, maar de directie voorzag een speciaal plekje voor Pelé op de begane grond. Er wordt immers verwacht dat de Memorial Necropole Eucumênica een trekpleister zal worden voor voetbalfans van over de hele wereld.

