PSV krijgt nieuwe dreun in Emmen

En dat was na de Europese eliminatie van afgelopen weekend een nieuwe dreun voor de Eindhovenaren. Door de remise aan de Oude Meerdijk staat PSV nu na vijftien competitieronden al dertien punten achter op koploper Ajax. Ook AZ, dat met 1-0 won van VVV-Venlo, staat al zeven punten voor.

Ingreep Van Bommel

Na de deceptie in Lissabon had Van Bommel drie nieuwe namen een plek aan de aftrap gegeven. Daniel Schwaab, Ryan Thomas en Ritsu Doan namen de plaatsen in van Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix en Bruma. Verdediger Schwaab was de eerste die van zich deed spreken, want hij zette PSV na een kwartier op voorsprong. De Duitser profiteerde van een inschattingsfout van doelman Dennis Telgenkamp en tikte uit een hoekschop simpel binnen.

Het eerste gevaar was toen al van de thuisclub gekomen. Marko Kolar schoot een trekbal van Glenn Bijl hard in, maar doelman Lars Unnerstall stond op zijn post. Diezelfde Bijl leek vijf minuten na de 0-1 via een wereldgoal de 1-1 te noteren, maar het schot van de rechtsback (van net over de middenlijn) werd afgekeurd na interventie van de VAR. Bijl had kort voor zijn schot een overtreding gemaakt op Steven Bergwijn.

Emmen op gelijke hoogte

In het laatste kwartier van de tweede helft kreeg PSV een aantal goede kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar Donyell Malen schoot in het zijnet, terwijl Doan tot twee keer toe een schot van richting veranderd zag worden. Vijf minuten na rust trok Emmen de stand gelijk, en weer waren Bijl en Kolar erbij betrokken. De rechtsback controleerde een lange bal knap voorbij Michal Sadilek, en bediende Kolar op maat.

In de slotfase kon het duel nog alle kanten op. Invaller Cody Gakpo kreeg een grote kans namens PSV, terwijl Emmen zich rond het strafschopgebied van de bezoekers steeds de goede eindpass niet wist te geven. Gescoord werd er echter niet meer.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie