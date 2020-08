Sport Kort: Springruiters winnen in Praag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Springruiters winnen landenwedstrijd in Praag

19.57 uur: De Nederlandse springruiters hebben een landenwedstrijd van de FEI Nations Cup gewonnen. Bart Bles, Frank Schuttert, Jeroen Dubbeldam en Jur Vrieling lieten slechts vier strafpunten noteren. Ierland werd tweede met acht strafpunten, gevolgd door Japan met twaalf strafpunten.

Vrieling, de vierde man van het Nederlands team, hoefde in beide omlopen niet in actie te komen. Hij kon zijn paard VDL Glasgow vh Merelsnest rust gunnen. De zege van Nederland was goed voor 14.000 euro.

Wielrennen: Wackermann wint Ronde van Limousin

18.53 uur: De Italiaanse wielrenner Luca Wackermann heeft de 53e editie van de Ronde van Limousin gewonnen. Hij wist zijn leidende positie in de vierde en laatste etappe te verdedigen.

Alessandro Fedeli won de slotetappe, een rit van 164 kilometer van Lac de Saint-Pardoux naar Limoges. De Italiaan versloeg zijn Portugese medevluchter Rui Costa in een sprint. Het peloton met Wackermann finishte slechts vijf seconden later dan het leidende duo.

Wackermann won de eerste etappe van de Ronde van Limousin.

Zwemmen: Vicevoorzitter Joosten stapt uit onvrede op bij zwembond

18.39 uur: Theo Joosten legt zijn functie als vicevoorzitter van de Nederlandse zwembond KNZB per direct neer. Volgens hem ontbreekt er synergie en samenwerking in het bestuur.

Joosten heeft daardoor niet meer de energie om zijn functie naar behoren uit te oefenen. Hij werd vorig jaar gekozen als vicevoorzitter.

Voetbal: Duitsland zonder CL-gangers in Nations League

17.20 uur: Bondscoach Joachim Löw houdt vier voetballers van Bayern München en twee spelers van RB Leipzig buiten zijn selectie voor de duels met Spanje (3 september) en Zwitserland (6 september) in de Nations League.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry en Leon Goretzka spelen zondag met Bayern München nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Marcel Halstenberg en Lukas Klostermann werden dinsdag met RB Leipzig in de halve finale uitgeschakeld door PSG.

Niklas Süle en Leroy Sané zijn wel weer opgeroepen. Beide spelers van Bayern München stonden lang aan de kant met zware knieblessures. Löw heeft Thilo Kehrer und Julian Draxler van PSG ook geselecteerd „Zij hebben de laatste maanden weinig gespeeld en moeten ritme krijgen”, zegt hij. „Dat geldt ook voor Süle en Sané.”

Waterpolo: Winkelhorst ziet af van Duits paspoort

16.41 uur: Waterpoloër Jorn Winkelhorst ziet bij nader inzien af van het Duitse staatsburgerschap. De 28-jarige midvoor van de Duitse topclub Waspo Hannover kondigde afgelopen dinsdag een naturalisatieprocedure aan. Daar heeft hij nu spijt van. Wel blijft hij vooralsnog bij zijn keuze om uit onvrede te stoppen bij Oranje.

Winkelhorst geeft in een verklaring op zijn Facebookpagina toe dat hij zijn beslissing om een Duits paspoort aan te vragen te „impulsief” heeft genomen. „Toen ik de naturalisatieprocedure in gang wilde zetten, kwamen er heel veel emoties bij mij los. Het feit dat ik ook mijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken, deed me toch veel meer toen ik het daadwerkelijk zwart op wit zag staan. Mijn trots om Nederlander te zijn, bleek uiteindelijk toch veel sterker dan mijn wil om Duitser te worden en daarmee de kans open te houden om naar de Olympische Spelen te gaan. Kortom: ik zet de procedure niet door. Ik blijf gewoon een trotse Nederlander.”

Winkelhorst liet dinsdag weten dat hij zich niet kan vinden in het huidige beleid bij de nationale selectie. „Voor wat betreft het Nederlands team blijf ik bij mijn standpunt. Wie weet wat de toekomst brengt, maar het is voor mij persoonlijk beter om me voorlopig even te focussen op mijn club. Sorry voor alle verwarring. Ik had iets beter naar mijn hart moeten luisteren.”

Zeilen: Badloe en De Geus voor Nederland naar eerste EK iQ Foil

13.42 uur: De Nederlandse windsurfers Lilian de Geus en Kiran Badloe nemen deze week deel aan het allereerste EK iQ Foil. De wedstrijden worden gevaren in het Zwitserse Sankt Moritz. In totaal nemen 143 sporters uit 23 landen deel onder wie ook een aantal Nederlandse talenten.

De Geus en Badloe, die ons land komend jaar op de Olympische Spelen in Tokio vertegenwoordigen in de RS:X windsurfklasse, behoren tot de favorieten op het EK. Afgelopen week wonnen ze al een demonstratiewedstrijd in Sankt Moritz te winnen. De op papier beste twaalf mannen en zes beste vrouwen van de wereld waren uitgenodigd.

Behalve Tokio moeten Badloe en Lilian de Geus zich stilaan ook gaan voorbereiden op de Spelen van Parijs in 2024. Daar wordt de bestaande RS:X-klasse vervangen door de ’zwevende’ iQ Foil-klasse.

In Sankt Moritz staan volgens het Nederlandse watersportverbond drie soorten races op het programma. De marathon, de slalom en de reguliere wedstrijden (upwind/downwind). Op zaterdag begint het EK met de marathonrace. Het evenement eindigt woensdag. Op deze dagen staan 25 korte races op het programma. Als het hard waait varen de Foilers upwind/downwind-races en met minder wind wordt er geslalomd.

Paardensport: KNHS stelt Lakeman aan als bondscoach endurance

13.35 uur: De paardensportbond KNHS heeft Jarmila Lakeman aangesteld als bondscoach endurance. Ze was al bondscoach van de junioren, maar neemt nu ook de ruiters van TeamNL onder haar hoede. Ze is de opvolger van de dit voorjaar gestopte Emile Docquier en zal de functie uitvoeren tot en met het EK in september 2021 in Ermelo.

Lakeman is zelf ook nog actief in de endurance, de discipline waarin de ruiters lange afstanden afleggen op hun paard door de vrije natuur. Ze deed mee in 2018 op het WK in Tyron. „Voor de Nederlandse endurancesport is het belangrijk dat we goed voor de dag komen op het kampioenschap in Ermelo. Daar wil ik graag aan bijdragen en daarom heb ik ja gezegd tegen deze functie. Er is nu geen bondscoach en dat is natuurlijk niet ideaal. Zelf zal ik wel wedstrijden blijven rijden, maar natuurlijk niet op het kampioenschap. Daar heb ik de taak van bondscoach”, aldus Lakeman.

Wielersport: nu al streep door Herald Sun Tour van 2021

12:30 uur Het wielerseizoen 2020 woedt nog volop, maar toch heeft de organisatie van de Australische Herald Sun Tour al laten weten dat het zowel de mannen-, als de vrouwenrace volgend jaar niet zal organiseren. De wielerwedstrijd stond voor februari volgend jaar op het programma.

Door de onzekerheid rond de coronacrisis slaat de organisatie een jaartje over. In 2022 wordt de wedstrijd normaal gezien wel opnieuw georganiseerd.

Motorsport: Zarco bestraft voor crash in MotoGP

11:28 uur De Franse motorracer Johann Zarco is bestraft voor de crash die hij afgelopen zondag veroorzaakte in de Grote Prijs van Oostenrijk. De MotoGP-rijder van Ducati moet de eerstvolgende race vanuit de pitstraat starten, meldde de internationale motorsportfederatie FIM.

Zarco remde als leider in de race op het circuit van Spielberg af voor een bocht, waarna de Italiaan Franco Morbidelli hard crashte met hem. Beide coureurs kwamen ten val, hun motorfietsen stuiterden over de racebaan en stichtten gevaar voor de andere coureurs. De machine van Morbidelli vloog rakelings langs negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi.

De FIM oordeelde dat Zarco ’onverantwoord’ had gereden en besloot de Fransman te straffen. Of hij zondag al zijn straf inlost bij de Grote Prijs van Stiermarken is nog niet duidelijk. De coureur brak bij de val zijn rechterpols. Hij is inmiddels geopereerd, maar ontbrak vrijdag in de vrije training.

Paardensport: Jumping Indoor Maastricht gaat dit jaar niet door

09:50 uur Het grote paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht 2020 gaat niet door. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord is om JIM van 6 tot 8 november te houden.

„Aan dit moeilijke besluit ligt de grote onzekerheid omtrent de ontwikkeling van het Covid-19 virus ten grondslag waardoor de gezondheids-, maatschappelijke en financiële risico’s te groot zijn”, zegt Ward Vleugels, voorzitter van Stichting JIM. De organisatie begrijpt dat dit een grote teleurstelling is voor de (internationale) paardensportwereld, het publiek en de sponsoren, aldus Vleugels in een persbericht.

De organisatie kijkt naar mogelijkheden om een evenement te organiseren in de eerste helft van 2021. Daarbij wordt onder meer gedacht aan bijvoorbeeld het Vrijthof in Maastricht.

Basketbal: Lakers en Bucks slaan terug in play-offs NBA

07:30 uur Los Angeles Lakers en Milwaukee Bucks hebben zich in de play-offs van het Amerikaanse profbasketbal overtuigend hersteld van hun nederlagen in de eerste wedstrijd. De Lakers wonnen ruim van Portland Trail Blazers met 111-88, de Bucks rekenden af met Orlando Magic: 111-96.

Anthony Davis was de grote man bij de Lakers. Hij scoorde binnen 30 minuten 31 punten en was daarmee de topschutter voor zijn ploeg. Vedette LeBron James noteerde maar 10 punten, maar hij kon rustig toekijken hoe Davis de show stal. „Hij was meteen vanaf het begin van de wedstrijd agressief en doelgericht”, zei James over zijn ploeggenoot.

Sterspeler Damian Lillard viel uit bij Portland met een vingerblessure.

De Bucks leden in de eerste confrontatie met Orlando Magic nog een pijnlijke nederlaag (110-122), maar zetten dat recht in het tweede duel. De Griek Giannis Antetokounmpo, uitgeroepen tot beste speler van de NBA in het reguliere seizoen, nam de Bucks bij de hand met 28 punten en 20 rebounds. De inbreng van Nikola Vucevic (32 punten) was opnieuw groot bij Magic, maar deze keer onvoldoende om zijn ploeg van een nederlaag af te houden.