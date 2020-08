Sport kort: streep door Jumping Indoor Maastricht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Jumping Indoor Maastricht gaat dit jaar niet door

09:50 uur Het grote paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht 2020 gaat niet door. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord is om JIM van 6 tot 8 november te houden.

„Aan dit moeilijke besluit ligt de grote onzekerheid omtrent de ontwikkeling van het Covid-19 virus ten grondslag waardoor de gezondheids-, maatschappelijke en financiële risico’s te groot zijn”, zegt Ward Vleugels, voorzitter van Stichting JIM. De organisatie begrijpt dat dit een grote teleurstelling is voor de (internationale) paardensportwereld, het publiek en de sponsoren, aldus Vleugels in een persbericht.

De organisatie kijkt naar mogelijkheden om een evenement te organiseren in de eerste helft van 2021. Daarbij wordt onder meer gedacht aan bijvoorbeeld het Vrijthof in Maastricht.

Basketbal: Lakers en Bucks slaan terug in play-offs NBA

07:30 uur Los Angeles Lakers en Milwaukee Bucks hebben zich in de play-offs van het Amerikaanse profbasketbal overtuigend hersteld van hun nederlagen in de eerste wedstrijd. De Lakers wonnen ruim van Portland Trail Blazers met 111-88, de Bucks rekenden af met Orlando Magic: 111-96.

Anthony Davis was de grote man bij de Lakers. Hij scoorde binnen 30 minuten 31 punten en was daarmee de topschutter voor zijn ploeg. Vedette LeBron James noteerde maar 10 punten, maar hij kon rustig toekijken hoe Davis de show stal. „Hij was meteen vanaf het begin van de wedstrijd agressief en doelgericht”, zei James over zijn ploeggenoot.

Sterspeler Damian Lillard viel uit bij Portland met een vingerblessure.

De Bucks leden in de eerste confrontatie met Orlando Magic nog een pijnlijke nederlaag (110-122), maar zetten dat recht in het tweede duel. De Griek Giannis Antetokounmpo, uitgeroepen tot beste speler van de NBA in het reguliere seizoen, nam de Bucks bij de hand met 28 punten en 20 rebounds. De inbreng van Nikola Vucevic (32 punten) was opnieuw groot bij Magic, maar deze keer onvoldoende om zijn ploeg van een nederlaag af te houden.