Oud-Tourwinnaar Bradley Wiggins uit felle kritiek op Ineos

Wiggins won in 2012 de Tour onder Brailsford bij Team Sky, de voorloper van Ineos Grenadiers. Chris Froome (4 Tour-zeges), Geraint Thomas en Egan Bernal (beiden 1 Tourzege) waren de afgelopen jaren ook erg succesvol onder Brailsford.

„Het is moeilijk om ieder jaar aan de top te blijven, maar dit jaar hebben ze het gewoon niet goed gedaan”, zei Wiggins. „Ik weet niet wat er is gebeurd, maar de planning heeft geen succes gebracht. Bij een voetbalclub was Dave Brailsford ontslagen.”

Brailsford liet Froome en Thomas buiten zijn selectie voor de Tour. Kopman Bernal verloor zondag zo’n 8 minuten op de Grand Colombier. „Ze zullen moeten bouwen aan een nieuwe ploeg die er volgend jaar wel staat”, zei Wiggins.

