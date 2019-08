’Sneijder vaak voorbeeld bij Feyenoord’

„Kijk, er zijn meer spelers in de wereld met de kwaliteiten van Wesley, maar er zijn er niet veel met zijn karakter”, aldus Kuyt, die tegenwoordig actief is als jeugdtrainer bij Feyenoord.

„Ik gebruik hem nog vaak als voorbeeld bij jonge jongens van Feyenoord. Ook de kleinsten kunnen de grootsten zijn.”

Kuyt (104 interlands) en Sneijder (134) kwamen maar liefst 73 keer samen uit voor Oranje. „Ik weet dat mensen tijdens mijn carrière juist bij mij het accent legden op mijn karakter of doorzettingsvermogen. Maar vergis je niet in mentaliteit van Wesley al die jaren. Hij is niet voor niks record-international.”

Wesley Sneijder en Dirk Kuyt kwamen elkaar ook geregeld tegen in Turkije, wanneer hun clubs Galatasaray en Fenerbahçe elkaar troffen. Ⓒ DE TELEGRAAF