Toestand Van Ruijven verslechtert: ’Ze vecht voor haar leven’

“Lara vecht momenteel voor haar leven” zegt Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. “Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft ze op het ijs de wereldtitel behaald, maar deze strijd is vele malen zwaarder. We leven allen enorm met haar mee en hopen met heel ons hart dat ze hier goed uitkomt.”

Van Ruijven was met de Nederlandse shorttrackselectie in Font Romeu op trainingskamp toen het eind vorige week mis ging. Ze bleek te kampen met een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen.

De geboren Zuid-Hollandse is inmiddels al twee keer geopereerd. Er is echter geen sprake verbetering van haar situatie. „Ze ligt nog steeds op de intensive care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden. Het is de verwachting dat deze situatie voorlopig niet zal verbeteren”, aldus de KNSB.

Van Ruijven, die recent een schouderoperatie had ondergaan, keek uit naar het trainingskamp. Na een snelle revalidatie zou ze voor het eerst weer op het ijs staan.

Van Ruijven geldt als een van de beste shorttracksters van Nederland. In 2019 werd ze op de 500 meter wereldkampioene bij de mondiale titelstrijd in Sofia. Een jaar eerder behoorde ze tot de relayformatie die bij de Olympische Spelen in Pyeongchang olympisch brons pakte. Van Ruijven, Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting veroverden brons vanuit de B-finale, een zeldzaamheid.