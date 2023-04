Schotse hardloopster pakt auto tijdens ultramarathon en wordt gediskwalificeerd

Zakrzewski - zeer succesvol in de ultramarathon - werd gesnapt door de data van de gps, zo weet de BBC te melden. Op een traject van pakweg 4 kilometer ’liep’ ze een gemiddelde snelheid van ruim 56 kilometer per uur. En dat wekte wat argwaan.

De Britse atletiekbond is van het incident op de hoogte gebracht en de organisator van het evenement zegt dat een ultrarenner ’onsportief concurrentievoordeel’ had behaald. Zonder verder in details te treden.

Moe en spijt

Zakrzewski heeft zelf nog niet gereageerd overigens. Haar hardloopmaatje Adrian Stott wel. Ze zou een dag voor de wedstrijd zijn teruggevlogen vanuit Australïe en had dus een lange reis achter de boeg: 48 uur in vliegtuigen en vliegvelden.

Daardoor zou de race ’niet volgens plan zijn gelopen’, zo vertelde hij tegenover BBC. ,,Ze wilde opgeven omdat ze moe en misselijk was.” Volgens Stott heeft ze er ’heel veel spijt van’ en is ze erg ontdaan van alles.

De Schotse werd overigens derde in de race, maar die podiumplek moest ze vanzelfsprekend inleveren. Zakrzewski is een bekende ultraloopster en heeft in het verleden ’veel vrouwen geïnspireerd om te gaan hardlopen en hun doelen na te streven’. Ze liep al eens een hardlooptocht van 236 kilometer (!). Of er een toen een stuk met de auto is afgelegd, is niet bekend.