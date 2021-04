Ajax met Devyne Rensch in bekerfinale tegen Vitesse

Devyne Rensch begint in de basis bij Ajax. De 18-jarige rechtsback was donderdag geschorst voor het uitduel met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Hij kampte afgelopen week ook met knieklachten.

Vergeleken met het duel in Rome keert ook Sébastien Haller terug in de basisformatie. David Neres moet voor hem wijken en begint op de bank in de lege Kuip. Sean Klaiber en Noussair Mazraoui maken ook deel uit van de selectie van Ajax en starten op de bank.

De club uit Amsterdam, donderdagavond uitgeschakeld door AS Roma in de Europa League, kan de bokaal voor de twintigste keer winnen. Vitesse pakte de prijs in 2017 voor de eerste en vooralsnog enige keer.

Nummer drie moet hopen op Ajax

Als Ajax de beker wint, dan plaatst de nummer 3 van de Eredivisie zich aan het einde van het seizoen voor de play-offs van de Europa League en mag de nummer 4 samen met de winnaar van de play-offs aan de nieuwe Conference League deelnemen.

Vitesse plaatst zich bij een bekerzege in het slechtste geval voor de play-offs van de Europa League. De club mag naar de voorronden van de Champions League als het als tweede eindigt in de competitie. In dat geval begint het Europese avontuur van de nummer 3 van de Eredivisie volgend seizoen niet in de Conference League maar in de play-offs van de Europa League.