Zoektocht op zee levert zeiler zege op in Vendée Globe

De 48-jarige Fransman kreeg een tijdscompensatie van 10 uur en een kwartier voor zijn rol in het zoeken naar Kevin Escoffier wiens boot was gezonken. Uiteindelijk werd Escoffier gered door Jean le cam en door hem aan boord genomen. De Fransman Charlie Dalin kwam als eerste aan in Les Sables d’Olonne, maar hij moest desondanks toch genoegen nemen met de tweede plaats in de mythische oceaanrace.

De Vendée Globe is een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld en wordt om de vier jaar gehouden. Op 8 november begonnen 33 zeilers aan de negende editie van de solorace.

„Het voelt alsof ik droom, het is hallucinerend”, zei Bestaven, nadat hij in de nacht van woensdag op donderdag met vuurwerk was onthaald in de haven. „Je gaat van totale eenzaamheid op zee naar dit feest, met al dat vuurwerk en al die mensen. Deze Vendée Globe heeft eigenlijk twee winnaars.”

Dalin arriveerde woensdagavond als eerste aan de Franse kust, na 80 dagen, 6 uur, 15 minuten en 47 seconden op zee. Zijn landgenoot Louis Burton kwam ruim 4 uur later aan. Bestaven finishte in 80 dagen, 13 uur, 59 minuten en 46 seconden, maar dankzij de bonus die hij verdiende door landgenoot Kevin Escoffier nabij Kaap de Goede Hoop uit zee te redden werd de schipper van de Maître CoQ IV tot winnaar uitgeroepen. Dalin werd tweede, Burton derde.

Het slot van de Vendée Globe zat vol met dramatiek. Zo botste de Duitser Boris Herrmann met nog 90 zeemijlen te gaan op een vissersboot, terwijl hij op koers lag voor een podiumplaats.