België met kater richting Qatar

Door Jeroen Kapteijns

Kevin De Bruyne (m.) leidt met balverlies de nederlaag van België in. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Omdat België op het WK in Qatar nog niet op een van de eerste dagen in actie komt, konden de Rode Duivels nog een oefenduel met Egypte afwerken. De wedstrijd in Koeweit liep uit op een deceptie voor de Belgen, want Egypte won met 2-1.