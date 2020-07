Mercedes bevestigt gebruik veelbesproken foefje

Het ingenieuze foefje was het hoofdonderwerp tijdens de testdagen in Barcelona, eind februari. Coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kunnen, door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen, de stand van de twee voorwielen veranderen. Op het rechte stuk kan dat een hogere topsnelheid tot gevolg hebben en minder bandenslijtage.

Over het systeem is veel te doen. Autosportfederatie FIA heeft het foefje al verboden voor 2021. Red Bull Racing kondigde in aanloop naar het aanvankelijk eerste race-weekeinde in Australië aan protest aan te tekenen, mocht Mercedes het systeem gebruiken. Het is nog de vraag of het team van Max Verstappen dat nu ook gaat doen.

Teambaas Christian Horner zei tijdens de eerste, regenachtige sessie op de Red Bull Ring: ,,Het is een ingenieus en gecompliceerd systeem. We stellen er vragen over aan de FIA.” Horner hield desgevraagd in het midden of Red Bull het systeem ook wil gaan gebruiken.

