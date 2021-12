Sensatie Callan Rydz (23) beleeft droom op WK darts: ’Hopelijk eindigt dit pas in de finale’

Pas in 2021 brak Rydz - opgegroeid in een door darts geobsedeerde familie - echt door in het professionele dartsmilieu. Dit jaar mocht Rydz al twee vloertoernooien (een toernooi waar meerdere borden bij elkaar staan en dat niet op TV wordt uitgezonden) achter zijn naam schrijven: bij zijn eerste overwinning klopte hij zelfs Johny Clayton (8e van de wereld) in de finale.

Maar op dit WK gaat het ook uitstekend voor de jonge Rydz. In de eerste ronde klopte hij de Japanner Yamada met 3-0, een logische overwinning. Maar daarna was het tijd voor het echte werk: met Brendan Dolan, nummer 23 van de wereld, kreeg Rydz een taaie klant voorgeschoteld in de 1/32e finales. Moeilijk was het echter niet: opnieuw werd met 3-0 gewonnen, Rydz wierp een gemiddelde van meer dan 102.

Haalbare kaart

In de 1/16e finales nam Rydz het op tegen Aspinall, voor het eerst een tegenstander uit de top tien. Rydz was ook hier echter niet onder de indruk, en stuurde zijn landgenoot met een droge 0-4 weer naar huis. Na drie wedstrijden verloor Rydz nog steeds geen enkele set.

Donderdag kreeg Rydz met de Schot Soutar een haalbare kaart voorgeschoteld. De inzet: een plek in de felbegeerde kwartfinales. Aanvankelijk leek het echter fout te lopen, want Soutar won zowaar de eerste set. Maar Rydz herpakte zich, en won opnieuw vier legs op een rij.

Geen treffen met neef Dobey

De jonge Brit lijkt op dit toernooi niet te stoppen. In een interview met RTL 7 stak hij zijn ambities dan ook niet onder stoelen of banken. „Waar dit zal eindigen? Ik hoop op 3 januari in de finale. Maar uiteraard bekijk ik het wedstrijd per wedstrijd.”

Rydz zag donderdag ook hoe zijn neef Chris Dobey in de achtste finale werd uitgeschakeld. Een jammerlijke zaak voor beide heren, want een potentiële ontmoeting in de halve finales zit er dus niet in.

