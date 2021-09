FC Utrecht bezorgt NEC tweede nederlaag in Eredivisie

Voor NEC, vorig seizoen gepromoveerd uit de eerste divisie, was het pas de tweede nederlaag van het seizoen. De nieuweling had tot nu toe alleen het openingsduel bij Ajax verloren.

Al na 7 minuten kwam FC Utrecht op voorsprong. Bart Ramselaar scoorde met een schot van enkele meters buiten het strafschopgebied. Anastasios Douvikas was voor rust nog dicht bij de 0-2, maar de Griek schoot net naast het doel van Mattijs Branderhorst. Namens NEC was Elayis Tavsan in de buurt van de 1-1, maar hij zag zijn inzet via via op de lat eindigen. Ook Edgar Barreto was gevaarlijk, maar hij schoot voorlangs.

Douvikas

Na ruim een uur schoot Douvikas wel raak, na een goed opgezette en uitgespeelde aanval van de bezoekers. Het was zijn derde treffer van het seizoen. Door beheerst af te ronden na te zijn vrijgespeeld door Mimoun Mahi maakte Ramselaar er vervolgens ook nog 0-3 van. Mahi schoot in de slotminuten namens Utrecht nog op de lat.

Willem Janssen begon op de bank bij FC Utrecht. Volgens trainer René Hake was hij niet helemaal fit. Janssen viel in de slotfase nog wel in.